नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'क्या है उनकी योग्यता?'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CM के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'नीतीश कुमार जीवनभर…'

बिहार: CM के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'नीतीश कुमार जीवनभर…'

Bihar Politics: पीके ने लोगों से कहा कि नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है. इसलिए आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Mar 2026 11:23 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है. एक तरफ वे पार्टी में आए तो दूसरी ओर नीतीश कुमार पर भी परिवारवाद का आरोप लग गया. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. बीते रविवार (22 मार्च, 2026) को प्रशांत किशोर नवादा में थे.

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे पर करारा वार करते हुए कहा, "नीतीश कुमार जी जीवनभर दावा करते रहे कि हमने आजतक परिवार के लिए कुछ नहीं किया, आप देख रहे हैं कि उनका लड़का सीधे राजनीति में आ रहा है और जैसे कि संभावना है कि बिहार में जेडीयू का नेतृत्व करने आ रहा है, उनकी योग्यता क्या है? समाज के प्रति उन्होंने क्या काम किया है?"

यह भी पढ़ें- Bihar News: नीतीश कुमार फिर बनेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौथी बार संभालेंगे जिम्मेदारी

अपने बच्चों की चिंता कीजिए: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, यंग हो या ओल्ड, अगड़ा हो या पिछड़ा, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है, नेता का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, मजदूरी करने नहीं जाएगा, लेकिन आपका पढ़ा-लिखा बच्चा भी मजदूरी करेगा. इसलिए अपने बच्चों की चिंता कीजिए.

कार्यकर्ताओं की मांग पर शामिल हुए हैं निशांत

बता दें कि नीतीश कुमार पर भले परिवारवाद का आरोप नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया है लेकिन सदस्यता ग्रहण के दिन खुद मुख्यमंत्री नहीं थे. कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग पर ही निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हुई है. जेडीयू के कार्यकर्ता काफी पहले से मांग कर रहे थे और अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो यह मांग और तेज हो गई थी. हालांकि कारण चाहे जो भी हो नीतीश कुमार जिस परिवारवाद के आरोप से अब तक बचे थे उसको लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें- Bihar News: सीएम नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' का 5वां चरण आज से शुरू, जहानाबाद को देंगे 252 करोड़ की सौगात

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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