हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Board 12th Result Toppers: BSEB 12वीं का रिजल्ट घोषित, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई टॉपर्स लिस्ट में जगह

Bihar Board 12th Result Toppers: BSEB 12वीं का रिजल्ट घोषित, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई टॉपर्स लिस्ट में जगह

Bihar Board Class 12th Result 2026 Toppers List: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज बिहार बोर्ड आज 12वीं के रिजल्ट नतीजे घोषित हो गए हैं. आइए जानें कि कौन टॉपर रहा और इस बार कितना पर्सेंटेज गया.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Mar 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. राज्य के लाखों छात्र-छात्राएं जो अपनी मेहनत का फल देखने के लिए बेताब थे, उनकी घड़ी आ गई है. बिहार बोर्ड की ओर से दी गई है कि 12वीं के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी हो गए हैं. इस परिणाम के साथ ही राज्य के तीनों स्ट्रीम- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉपर्स के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है. शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की गई, जिसके तुरंत बाद लिंक एक्टिव हो गया.

BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का पासिंग पर्सेंटेज और टॉपर्स लिस्ट

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी हो चुका है, चलिए जानें कि पासिंग पर्सेंटेज और टॉपर कौन रहा. बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के नतीजों में एक बार फिर बेटियों का दबदबा देखने को मिला है. इस वर्ष कुल 85.19% छात्र सफल हुए हैं, जिसमें छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.23% रहा, जो छात्रों के 84.90% से कहीं बेहतर है. टॉपर्स लिस्ट में कुल 26 बच्चे शामिल हैं, जिसमें से 19 लड़कियां हैं, जो महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती हैं. समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश ने आर्ट्स संकाय में पूरे प्रदेश में परचम लहराया है, उनके 500 में से 481 अंक मिले हैं. वहीं साइंस स्ट्रीम में छात्र ने शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा को साबित किया है.

बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स टॉपर्स (Arts Stream)

आर्ट्स विषय में गया की निशु कुमारी ने पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है.

प्रथम स्थान- निशु कुमारी (गया) – 95.8%

द्वितीय स्थान- सिद्धि शिक्षा (सीतामढ़ी), चंद्रदीप कुमार (लखीसराय) और मो. लकी अंसारी (पूर्णिया) – 95.6%

तृतीय स्थान - नसरीन प्रवीण (पश्चिम चंपारण), साजिया अंसारी (नालंदा), निशु कुमारी (दरभंगा) और आदर्श (सहरसा) – 95.4%

चतुर्थ स्थान- अमृता कुमारी (सीवान) और स्वीटी कुमारी (दरभंगा) – 95.2%

पंचम स्थान- बीबी असराना (अररिया), रोशनी कुमारी (सारण) और मनीष कुमार (दरभंगा) – 95%

बिहार बोर्ड 12वीं साइंस टॉपर्स (Science Stream)

विज्ञान संकाय में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने बाजी मारते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है.

प्रथम स्थान- आदित्य प्रकाश अमन (समस्तीपुर) – 96.2%

द्वितीय स्थान- साक्षी कुमारी (सीतामढ़ी) और सपना कुमारी (नवादा) – 95.8%

तृतीय स्थान- अनामिका कुमारी (बेगूसराय) – 95.6%

चतुर्थ स्थान- सत्यम कुमार (दरभंगा) – 95.2%

पंचम स्थान- पलक कुमारी (मुजफ्फरपुर) – 95%

यह भी पढ़ें: BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

आधिकारिक घोषणा और BSEB इंटरमीडिएट रिजल्ट का समय

बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज दोपहर ठीक 1.30 बजे लाइव होगा, लेकिन रिजल्ट आने में कुछ देर हो गई. छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com देख सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बिहार बोर्ड की तैयारी पूरी है और सर्वर पर अधिक दबाव को देखते हुए कई वैकल्पिक वेबसाइट्स का इंतजाम भी किया गया है. पिछले कुछ वर्षों से बिहार बोर्ड देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स की तुलना में सबसे पहले परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है, जिसे इस साल भी बरकरार रखा गया है.

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

12वीं के छात्र BSEB की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com या interbiharboard.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा छात्र https://www.google.com/search?q=bsebeexam.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में छात्र 'इंडिया रिजल्ट' या 'सरकारी रिजल्ट' जैसी भरोसेमंद थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज से ही प्राप्त करें, इंटरनेट वाला रिजल्ट केवल तात्कालिक जानकारी के लिए है. 

यह भी पढ़ें: BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का इंतजार खत्म, जानिए किस समय और कैसे देख पाएंगे नतीजे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
बिहार बोर्ड BSEB Bihar Board 12th Result Bihar Board Inter Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार
BSEB 12th Arts Result 2026: आर्ट्स स्ट्रीम में कैसा रहा बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट हुआ जारी
आर्ट्स स्ट्रीम में कैसा रहा बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट हुआ जारी
बिहार
Bihar Board 12th Result Toppers: BSEB 12वीं का रिजल्ट घोषित, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई टॉपर्स लिस्ट में जगह
Bihar Board 12th Result 2026: BSEB 12वीं का रिजल्ट घोषित, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई टॉपर्स लिस्ट में जगह
बिहार
बिहार: 'JDU का ही मुख्यमंत्री हो', अगले CM को लेकर इस नेता की मांग से NDA में खलबली!
बिहार: 'JDU का ही मुख्यमंत्री हो', अगले CM को लेकर इस नेता की मांग से NDA में खलबली!
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
विश्व
तेल के बाद मिडिल ईस्ट में बिजली पर जंग! ईरान की गल्फ देशों को खुली धमकी- अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई की तो...
तेल के बाद मिडिल ईस्ट में बिजली पर जंग! ईरान की गल्फ देशों को खुली धमकी- अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई की तो...
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
Results
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget