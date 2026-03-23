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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 @ results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com: बिहार बोर्ड आज 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित करेगा. जानते हैं नतीजों को कैसे आसानी से देख सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी छात्रों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. अब जब  रिजल्ट आज आ रहा है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि रिजल्ट जारी होने के बाद उसे सही और आसान तरीके से कैसे देखा जाए.

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से 12वीं कक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com पर जारी किया जाएगा. रिजल्ट आते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को पहले से ही सही प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है, ताकि बिना किसी परेशानी के वे अपना परिणाम देख सकें. नतीजे आज दोपहर 1:30 बजे जारी होंगे.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर ने बताया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार रिजल्ट जारी करेंगे. वह अजा को दोपहर 1:30 बजे एग्जाम का रिजल्ट जारी करेंगे. इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर भी रहेंगे.

बोर्ड के 12वीं एग्जाम कब हुए थे?

इस साल बिहार बोर्ड के 12वीं परीक्षा के आयोजन को लेकर बात करें तो परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक हुई थी. एग्जाम प्रदेश के 1,762 केंद्रों पर आयोजित की गई. इसका आयोजन दो शिफ्ट में हुआ. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई.

यह भी पढ़ें - JEE मेन सेशन 2 एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, NTA ने शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव

 बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में क्या होगा?

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में छात्रों का नाम, रोल नंबर, विषयों के अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की स्थिति दी जाएगी.

ये जानकारी रखें तैयार

  • रोल नंबर
  • रोल कोड
  • एडमिट कार्ड

ऑनलाइन ऐसे देखें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 (BSEB Result Online)

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है. वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही अपना परिणाम देख सकते हैं. सबसे पहले छात्रों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com, intermediate.biharboardonline.com पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर “12th Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा. अब यहां छात्रों को अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा. सही जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट दिखाई देगा. छात्र चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें -  BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का इंतजार खत्म, जानिए किस समय और कैसे देख पाएंगे नतीजे

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Published at : 23 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
बिहार बोर्ड BSEB Bihar Board 12th Result Bihar Board 12th Result 2026
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