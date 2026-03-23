IPL की ऐतिहासिक छलांग, 1000 करोड़ के पार पहुंची टीमों की स्पॉन्सरशिप; जानें इसका मतलब

आईपीएल 2026 से पहले सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कमाई ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. यह आंकड़ा पार होना लीग के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे एक बार फिर इस बात का पुख्ता सबूत मिलता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग है. पैसों के मामले में कोई भी दूसरी क्रिकेट लीग आईपीएल के आसपास भी नहीं दिखती है.

फ्रेंचाइजी के लिए स्पॉन्सरशिप के फायदे

किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए स्पॉन्सरशिप बहुत फायदेमंद होती है. इससे टीमों को सिर्फ टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. टीमों को स्थिरता मिलती है, जिससे लीग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं पैदा होती है.

स्पॉन्सरशिप की बदलती कैटेगरी

एक वक्त पर फैंटेसी गेमिंग कंपनियां आईपीएल में फ्रेंचाइजी के साथ स्पॉन्सरशिप में अपना दबदबा कायम किए हुए थीं. लेकिन नियमों में हुए बदलाव के कारण इन कंपनियों को पीछे हटना पड़ा, जिससे बाकी तरह की कंपनियों को आगे आने का मौका मिला. इस तरह बदलती कैटेगरी ने स्पॉन्सरशिप में अहम किरदार अदा किया है.

RCB-CSK-MI टॉप पर

गौर करने वाली बात यह है कि 1000 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप सभी टीमों में बराबर नहीं बंटती है. स्पॉन्सरशिप में कुछ टीमों ज्यादा आगे नजर आती हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की तिकड़ी टॉप पर है.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, तीनों ही टीमें स्पॉन्सरशिप से तकरीबन 150 करोड़ रुपये बनाती हैं, जिससे तीनों टीमें टॉप पर नजर आती हैं. बाकी टीमों का आकंड़ा इससे नीचे ही नजर आता है. लिस्ट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे पायदान पर नजर आती हैं.

पिछले सीजन RCB ने जीता खिताब

गौरतलब है कि पिछले सीजन यानी 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था. यह 18 सालों के इतिहास में आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी थी, जिसके बाद टीम की ब्रांड वैल्यू में बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी.

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