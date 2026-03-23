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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री का तय हो गया नाम! चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा

Bihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री का तय हो गया नाम! चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा

Bihar Next CM: चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन की बातचीत जब तक औपचारिक तौर पर सार्वजनिक न हो, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए. बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Mar 2026 12:13 PM (IST)
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नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस दल का होगा इसको लेकर एनडीए में सहमति बन गई है. बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को मीडिया से काफी कुछ बताया. हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया. 

सीएम के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर उन्होंने कहा, "गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निभाने का काम कर रहे हैं. आने वाले दिनों में किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा.

इससे पहले बीते रविवार को चिराग पासवान ने इस विषय पर कहा था, "बातचीत काफी हद तक पूरी हो गई है. ऐलान भर की देरी है. बहुत जल्द उसको भी पूरा कर लिया जाएगा. एक बात स्पष्ट है कि जो भी नई सरकार का नेतृत्व करेगा… वो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव, मार्गदर्शन, उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा." 

इस सवाल पर कि मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी ने भी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति दे दी है. इस पर कहा था, "मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि गठबंधन की बातचीत जब तक औपचारिक तौर पर सार्वजनिक न हो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए. मुझे लगता है कि बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी." 

यह भी पढ़ें- 'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी

ममता बनर्जी पर चिराग पासवान ने किया हमला

दूसरी ओर सोमवार (23 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर कहा, "चुनाव का समय है और ऐसे में भाषा की मर्यादा पूरी तरह से टूट न जाए, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है."

आगे कहा, "बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की मां तक को गाली दी गई… आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जो लगभग पिछले 25 सालों से सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं… उनके बारे में घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझ सकता हूं उनकी तकलीफ, क्योंकि वे स्वयं इन घुसपैठियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं..."

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने पर कहा, "यह न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक है उन सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है..."

यह भी पढ़ें- बिहार: CM के बेटे निशांत पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, 'नीतीश कुमार जीवनभर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
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