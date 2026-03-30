'नीतीश कुमार ने निर्णय ले ही लिया है तो…', सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग

एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर दी है. सोमवार (30 मार्च, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं जा या रहे हैं ये आप (मीडिया) लोग तय करिए. बिहार की जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दिल्ली (राज्यसभा) जाएं. इसका सीधा घाटा जेडीयू को होगा. बिहार की जनता भी भुक्तभोगी होगी. बीजेपी को तो पूरा असर पड़ेगा.

'किसने पैदा किया इस तरह का हालात?'

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कौन लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती नीतीश कुमार के लिए इस तरह का हालात पैदा किया है? नीतीश कुमार मूल्यों और ऊंचे आदर्शों के लिए जाने जाते हैं. कर्पूरी, गांधी, जेपी के आदर्श पर चलते हैं. वो तो निर्णय ले लिए, लेकिन इसका असर बिहार में गलत होगा. बिहार की जनता चाहती है नीतीश कुमार रहें. बीजेपी के हाथ में कुछ भी न जाए. नीतीश कुमार ने निर्णय ले ही लिया है तो जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री न हो.

VIDEO | Patna: "People of Bihar don't want Nitish Kumar to go to Delhi. This loss will be borne by JD(U) and Bihar's public. CM should be from JD(U), not BJP," says Independent MP Pappu Yadav on Bihar Chief Minister Nitish Kumar's resignation from the state legislative council.… pic.twitter.com/5Oy2KKQJ4Y — Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026

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निशांत को बताया सबसे बेहतर विकल्प

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम लेते हुए कहा है कि इन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया जाए. वे लिखते हैं, "नीतीश कुमार जी का बिहार विधान परिषद से इस्तीफा एक बहुत बड़ी परिघटना है. बिहार ने उन्हें जनादेश दिया था तो उन्हें निश्चित रूप से सीएम पद नहीं छोड़ना चाहिए था. अगर छोड़ रहे हैं तो JDU से ही अपना उत्तराधिकारी बनाएं, सबसे बेहतर विकल्प सिर्फ निशांत हैं, उन्हें CM नियुक्त करें!"

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