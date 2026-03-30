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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविधायक पद से इस्तीफे के बीच नितिन नवीन की भावुक प्रतिक्रिया, 'मैंने सदैव अपने…'

विधायक पद से इस्तीफे के बीच नितिन नवीन की भावुक प्रतिक्रिया, 'मैंने सदैव अपने…'

Nitin Nabin Resign: नितिन नवीन ने कहा कि जनता ने समस्या बताई और समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया. आश्वस्त किया कि वे हमेशा बिहार की जनता का सदैव सम्मान करते रहेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इस बीच उन्होंने भावुक प्रतिक्रिया दी है. एक्स पर पोस्ट करते हुए बांकीपुर और बिहार की जनता को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा है. अपने पिता को भी याद किया है.

अपने एक्स पोस्ट में नितिन नवीन लिखते हैं, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया. 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. पिछले 20 वर्षों में पिताजी, स्व. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है."

आगे कहा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया. इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया. सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया."

सीएम नीतीश का जताया आभार

नितिन नवीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया. कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं."

'बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं…'

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्या बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया. कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है. मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा. 

अंत में लिखा, "आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं. पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर एवं संकल्पित रहूंगा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Mar 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BIHAR NEWS Nitin Nabin Resignation Nitin Nabin Resign Nitin Nabin Resigned
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