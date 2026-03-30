नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अशोक चौधरी खूब रोए, कहा- 'जिस तरह से राजनीति में एक पिता…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है. अब वे आगे राज्यसभा जाएंगे. बहुत जल्द सीएम के पद से इस्तीफा देंगे. उनके निर्णय के बीच सोमवार (30 मार्च, 2026) को जेडीयू के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी नेता अशोक चौधरी फूट-फूटकर रोते नजर आए.

'न नीतीश कुमार पैदा हुआ था… न पैदा होगा'

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास की लकीर खींची थी. अब जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए बड़ी चुनौती होगी. उनकी तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, बड़ी बात है. हमको नहीं लगता है कि उस तरह की सोच वाले नेता नए जेनरेशन में आएंगे. उन्होंने कहा कि न नीतीश कुमार पैदा हुआ था न नीतीश कुमार कोई पैदा होगा.

नीतीश कुमार के बिना अब कैसे काम करेंगे? इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि सेशन चलेगा तो नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे. इसके बाद तो बिहार में ही रहेंगे. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे ही. उनके मार्गदर्शन में बिहार चलेगा. अब ये है कि नीतीश कुमार के बिना सदन चलेगा.

'बिना सदन का सदस्य रहे नीतीश ने बनाया मंत्री'

अशोक चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत सम्मान दिया. प्यार दिया. हम अकेले ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान में जो दलित परिवार से आते हैं. छह महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया. जब फिर से नई सरकार बनी तो उन्होंने मंत्री बनाया. मराठा, राजपूत, आपको उदाहरण मिल सकता है, लेकिन दलित में मैं सिर्फ अकेला हूं. मेरे लिए ये बड़ी बात है.

उन्होंने कहा कि राजनीति में एक पिता जितना अपने पुत्र को स्नेह प्यार देता है उतना नीतीश कुमार ने दिया है. उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये उनका निर्णय है. इस सवाल पर कि कार्यकर्ता कहते हैं कि साजिश की गई है. इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल निर्णय नीतीश कुमार का होता है.