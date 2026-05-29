अनंत सिंह की फिर बढ़ीं मुश्किलें, सम्राट सरकार ने CID को सौंप दी इस केस की फाइल

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह (JDU MLA Anant Singh) के लिए जेल और बेल कोई नई बात नहीं है. वे खुद ही कई बार इस संबंध में बयान दे चुके हैं. इस बीच एक बार फिर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है. सम्राट सरकार (Samrat Government) ने इस केस की जांच बिहार की सीआईडी टीम को सौंप दी है.

मीरगंज थाने में दर्ज है मामला

दरअसल वायरल वीडियो का मामला बिहार के गोपालगंज से जुड़ा हुआ है. जिले के मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसी मामले में अब कार्रवाई आगे की ओर बढ़ रही है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोपालगंज की पुलिस ने मामले से जुड़ी पूरी फाइल बिहार की सीआईडी टीम को ट्रांसफर कर दी है. अब इस केस की जांच नए सिरे से सीआईडी की टीम करेगी. अब सीआईडी यह पता लगाएगी कि वायरल वीडियो में दिख रहे हथियार लाइसेंसी थे या नहीं. साथ ही कार्यक्रम के दौरान किन परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन किया गया.

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोपालगंज की पुलिस कांड की वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरा करने की स्थिति में पहुंच गई थी. पुलिस कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही थी.

क्या कुछ है पूरी घटना?

बता दें कि पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव का है. मई (2026) के शुरू महीने में विधायक अनंत सिंह भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के साथ यहां गुड्डू राय के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसा दौरान मुजरा हुआ था. इसका वीडियो तो वायरल हुआ ही था, बाद में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग डांसर के साथ हथियार लेकर नाच रहे थे. जांच इसी वीडियो में दिख रहे हथियार की होनी है.

यह वीडियो जैसे ही सामने आया तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. तुरंत पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए मीरगंज थाने में इस संबंध में कांड 247/26 दर्ज किया. इस पूरे मामले में 30 मई को अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र पांडेय सुनवाई करेंगे.

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