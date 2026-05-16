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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, रोहतास-कैमूर समेत 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Bihar Weather: बिहार में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, रोहतास-कैमूर समेत 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Bihar News in Hindi: बिहार में आज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है. रोहतास, कैमूर समेत 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना सहित कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित हुआ है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 12:16 PM (IST)
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बिहार में वर्षा के साथ-साथ उमस भरी गर्मी से भी लोग लगातार परेशान हो रहे हैं. शुक्रवार को पटना सहित कई जिलों में पूरे दिन लोग गर्मी से परेशान रहे. हालांकि गया, नवादा सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई. तो आज शनिवार को पूरे राज्य के मौसम में बदलाव की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, आज पूरे बिहार में तेज हवा 40 से 60 किलोमीटर चलने के साथ हल्की मध्य म स्तर मास्टर तो कही भारी वर्षा की संभावना बन रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दक्षिण और उत्तर बिहार के 16 जिलों में ज्यादा आंधी पानी की संभावना है और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें भागलपुर, जमुई ,बांका, खगड़िया, मुंगेर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, अरवल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जिला शामिल है. इन जिले में मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने और बज्रपात की चेतावनी दी गई है. साथ ही तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर चलने का पूर्वानुमान है.

पटना समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी

पटना समेत दक्षिण मध्य के 8 जिलों तथा उत्तर मध्य के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में भी हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना है. कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ वज्रपात की भी संभावना बन सकती है. इनमें पटना के अलावा नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर जिला शामिल है. वर्षा की स्थिति दोपहर के बाद से देखे जा सकती है तो कई जगहों पर सुबह से ही वर्षा प्रारंभ हो गया है. मधुबनी जिले में कज सुबह  6:25 बजे से तेज बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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4 से 5 दिनों तक कई जिलों में वर्षा और बज्रपात की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा और हवा का कम दबाव का क्षेत्र बने होने से मौसम के मिजाज में आज  बदलाव आ सकता है. शुक्रवार को पटना में ज्यादा उमस गर्मी थी तो कई जिलों में उमस गर्मी से लोग परेशान रहे. आज शनिवार को उससे राहत मिलने की उम्मीद है. सुबह से ही पटना, रोहतास, भभुआ, भोजपुर एवं उत्तर बिहार में बादल बनी हुई है और धीरे-धीरे  आंधी पानी की संभावना बन सकती है. लेकिन सुबह से कई जिलों में गर्मी भी झेलने पड़ सकते हैं. बारिश के बाद फिर राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 4 से 5 दिनों तक राज्य के अलग-अलग जिलों में वर्षा और बज्रपात की स्थिति बने रहने की संभावना है और राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं रहेगी. 1 से 2 डिग्री की कमी वृद्धि हो सकती है.

रोहतास में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

शुक्रवार को बिहार के सभी जिलों में दोपहर तक तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस गर्मी बरकरार रहा और कई जगहों पर तापमान में वृद्धि रही. राजधानी पटना में 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और पूरे दिन लोग गर्मी से परेशान रहे तो रात्रि का न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के करीब रहा. इसके सबसे अधिक तापमान में भभुआ में 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. हालांकि शुक्रवार को उमस गर्मी के साथ-साथ कुछ जिलों में वर्षा भी दर्ज की गई. गया और नवादा में वर्षा के साथ तेज हवा से कई बड़े-बड़े पीर गिरकर सड़क पर आ गए. रोहतास में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और मध्यम स्तर की बरसात दर्ज की गई.

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Published at : 16 May 2026 12:16 PM (IST)
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