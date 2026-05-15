सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
Bihar CM Samrat Choudhary: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में ईशान किशन की भूमिका अहम रही थी. एक करोड़ के चेक के साथ सीएम सम्राट चौधरी ने अब ईशान किशन को बधाई दी है.
धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेटर ईशान किशन ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से मुलाकात की. पटना के ईशान किशन (Ishan Kishan) को सम्राट चौधरी ने एक करोड़ का चेक देकर सम्मानित किया. इस मौके पर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे.
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में ईशान किशन की भूमिका अहम रही थी. मुख्यमंत्री ने एक करोड़ का चेक तो दिया ही साथ ही आगे के लिए शुभकामनाएं भी दीं. इस मौके पर ईशान किशन की मां सुचित्रा सिंह और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.
बिहार का नाम रोशन करते रहिए: सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं. लिखा है, "आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल, श्री Ishan Kishan जी को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया. सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए."
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल, श्री @ishankishan51 जी को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 15, 2026
सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ,… pic.twitter.com/4AApkthmUG
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बता दें कि 8 मार्च को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच हुआ था. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. ईशान किशन के साथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में हाफ सेंचुरी मारी थी. ईशान किशन ने 54 रन बनाए थे. मैच में टीम इंडिया का कुल स्कोर 255 रहा था.
इससे पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ईशान किशन को बधाई दे चुके हैं. मैच के बाद ईशान अपने घर पटना आ रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह गई थीं. गुलदस्ता देकर ईशान का स्वागत किया था और हौसला बढ़ाया था. अब सीएम सम्राट ने ईशान किशन को एक करोड़ का चेक दिया है.
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Source: IOCL