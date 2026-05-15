प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में देशवासियों से कई अपील की है जिसका पालन तो हो रहा है लेकिन सियासत भी जारी है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को पेट्रोल-डीजल के दाम में भी तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इस पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है. तमाम बयानबाजी के बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया आई है.

शुक्रवार को प्रेम कुमार गयाजी में पत्रकारों से बात कर रहे थे. प्रेम कुमार ने कहा, "ईरान, इजराइल और अमेरिका… खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी है उसका असर पेट्रोल पर हो रहा है, डीजल पर हो रहा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने सात अपील की है…"

चुनौती को अवसर में बदलने की कही बात

प्रेम कुमार ने कहा, "वर्क फ्रॉम होम, एक साल तक सोना न खरीदें, कम से कम पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल करें, एक साल तक विदेश की यात्रा न करें, ऐसी सात अपील प्रधानमंत्री ने की है. संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है, जिससे हम चुनौती को अवसर में बदल सकें. उन समस्याओं का समाधान कर सकें."

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देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ: प्रेम कुमार

विधानसभा के स्पीकर से सवाल किया गया कि पीएम मोदी तो विदेश जा रहे हैं. विपक्ष सवाल उठा रहा है. इस पर प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब है कि अनावश्यक लोग विदेश न जाएं. शादी में जाते हैं, अन्य चीजों में जाते हैं, तो कम से कम जाएं. अब अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही है तो विदेश मंत्री जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, तो कहने का मतलब है कि बेवजह यात्रा न करें. देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है.

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