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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी ने देश से क्यों की है 7 अपील? बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने बताया, 'जो हालात…'

PM मोदी ने देश से क्यों की है 7 अपील? बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने बताया, 'जो हालात…'

PM Modi Appeal: बिहार विधानभा के स्पीकर प्रेम कुमार शुक्रवार को गयाजी में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 May 2026 04:57 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में देशवासियों से कई अपील की है जिसका पालन तो हो रहा है लेकिन सियासत भी जारी है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को पेट्रोल-डीजल के दाम में भी तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इस पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है. तमाम बयानबाजी के बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया आई है.

शुक्रवार को प्रेम कुमार गयाजी में पत्रकारों से बात कर रहे थे. प्रेम कुमार ने कहा, "ईरान, इजराइल और अमेरिका… खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी है उसका असर पेट्रोल पर हो रहा है, डीजल पर हो रहा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने सात अपील की है…"

चुनौती को अवसर में बदलने की कही बात

प्रेम कुमार ने कहा, "वर्क फ्रॉम होम, एक साल तक सोना न खरीदें, कम से कम पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल करें, एक साल तक विदेश की यात्रा न करें, ऐसी सात अपील प्रधानमंत्री ने की है. संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है, जिससे हम चुनौती को अवसर में बदल सकें. उन समस्याओं का समाधान कर सकें." 

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देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ: प्रेम कुमार

विधानसभा के स्पीकर से सवाल किया गया कि पीएम मोदी तो विदेश जा रहे हैं. विपक्ष सवाल उठा रहा है. इस पर प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब है कि अनावश्यक लोग विदेश न जाएं. शादी में जाते हैं, अन्य चीजों में जाते हैं, तो कम से कम जाएं. अब अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही है तो विदेश मंत्री जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, तो कहने का मतलब है कि बेवजह यात्रा न करें. देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Prem Kumar PM Modi BIHAR NEWS
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