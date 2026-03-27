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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, साइबर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पटना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, साइबर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार

Patna News In Hindi: पटना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद किए.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Mar 2026 11:56 AM (IST)
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पटना में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था.

पुलिस को इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एक फ्लैट पर रेड की. जांच में पता चला कि अपराधियों ने इस फ्लैट को अपना ऑपरेशन सेंटर बना रखा था. यहां से वे देशभर के लोगों को निशाना बनाते थे और योजनाबद्ध तरीके से ठगी को अंजाम देते थे.

करोड़ों की ठगी, दक्षिण भारत था मुख्य निशाना

शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के लोगों को टारगेट करता था. आरोपी पहले लोगों को लुभावने ऑफर्स के जरिए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए प्रेरित करते थे. इसके बाद चालाकी से उनकी बैंक डिटेल हासिल कर खाते से पैसे उड़ा लेते थे. पुलिस के मुताबिक, अब तक यह गिरोह करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 महंगे स्मार्टफोन, 24 एक्टिव सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड, चेक बुक और दो हाई-स्पीड लैपटॉप बरामद किए हैं. इन उपकरणों का इस्तेमाल ठगी के नेटवर्क को चलाने में किया जा रहा था.

बेहद संगठित तरीके से चलता था गैंग

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह काफी प्रोफेशनल तरीके से काम करता था. हर सदस्य की अलग-अलग जिम्मेदारी तय थी. ग्राहकों को एक कोड नेम दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान गुप्त रखी जा सके. इसी कोड नेम के जरिए बातचीत और लेन-देन होता था.

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इस गिरोह का संबंध ऑनलाइन सट्टेबाजी से भी है. ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ही सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाया जा रहा था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के देश और विदेश में फैले लिंक की जांच कर रही है.

इस मामले पर SDPO साकेत कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच जारी है, और जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं.

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Published at : 27 Mar 2026 11:56 AM (IST)
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