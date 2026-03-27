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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुजफ्फरपुर हत्याकांड: गायघाट SHO सहित छापेमारी को गई पूरी टीम सस्पेंड, जगतवीर राय मामले में कार्रवाई

मुजफ्फरपुर हत्याकांड: गायघाट SHO सहित छापेमारी को गई पूरी टीम सस्पेंड, जगतवीर राय मामले में कार्रवाई

Muzaffarpur News in Hindi: 17-18 मार्च 2026 की रात मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी करने गई थी. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 10:25 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कुछ दिनों पहले गायघाट थाना क्षेत्र में जो टीम छापेमारी करने गई थी उनमें शामिल सभी को निलंबित कर दिया है. इसमें तत्कालीन एसएचओ राजा सिंह भी शामिल हैं.

यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें 17-18 मार्च 2026 की रात को गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में की गई छापेमारी के संचालन में गंभीर कमियां पाई गई हैं. जांच के निष्कर्षों के अनुसार, छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को ग्रामीणों के हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी, लाठियों से हमला और यहां तक ​​कि गोलीबारी भी शामिल थी.

स्थानीय निवासी की गई थी जान

अफरा-तफरी के बीच एसएचओ राजा सिंह ने कथित तौर पर बचने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन दुर्भाग्य से इस घटना में एक स्थानीय निवासी जगतवीर राय की जान चली गई थी. जांच में कई गंभीर कमियां उजागर हुईं, जिनमें यह भी शामिल है कि छापेमारी पर्याप्त बल या उचित खुफिया जानकारी के बिना की गई थी.

जांच रिपोर्ट यह भी बताती है कि टीम संयम बरतने में विफल रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई और खुफिया जानकारी जुटाने में विफलता मिली. चौकीदार प्रहलाद कुमार ने संभावित खतरों या आरोपियों के बारे में टीम को सतर्क नहीं किया था.

निलंबित होने वालों में कौन-कौन?

इन निष्कर्षों के आधार पर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने तत्कालीन एसएचओ (गायघाट थाना), राजा सिंह, सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार, पीटीसी रंजन कुमार, महिला कांस्टेबल चांदनी कुमारी, ड्राइवर कांस्टेबल ओम प्रकाश और चौकीदार प्रहलाद कुमार को निलंबित कर दिया. इसके अतिरिक्त इस ऑपरेशन में शामिल होम गार्ड कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजी गई है.

जिला पुलिस के इस निर्णायक कदम से विभाग में काफी हलचल मच गई है और इसे बिहार में पुलिसिंग के तरीकों और कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. मुजफ्फरपुर के एसएसपी की यह कार्रवाई बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बुधवार को प्रभावित गांव पहुंचकर मृतक परिवार को सांत्वना देने के एक दिन बाद हुई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एसएचओ ने किसान जगतवीर राय के घर में घुसकर कथित तौर पर उन्हें गोली मार दी.

संबंधित खबर पढ़ें- Muzaffarpur News: पुलिस ने गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी? मुजफ्फरपुर में बवाल, पप्पू यादव भड़के

Published at : 27 Mar 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Muzaffarpur BIHAR NEWS
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