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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी की अपील के बीच बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने उठाया बड़ा कदम, 'हर शुक्रवार को…'

PM मोदी की अपील के बीच बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने उठाया बड़ा कदम, 'हर शुक्रवार को…'

PM Modi Appeal: मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि साइकिल या पैदल कार्यालय आने वाले कर्मियों का स्वागत किया जाएगा. स्पष्ट किया कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सुविधा के अनुरूप यात्रा कर सकते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 May 2026 08:41 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर बिहार में भी दिखने लगा है. हर राज्य में नेता-मंत्री अपने-अपने हिसाब से पहल करने लगे हैं. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने भी बड़ा कदम उठाया है. 

पेट्रोलियम पदार्थों की बचत व पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों से हर शुक्रवार को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता देने की अपील की है. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की प्रेरणा से राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और तेल आयात में कमी लाने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही है. इसी क्रम में विभाग भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस पहल को आगे बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी की अपील का बिहार में असर, साइकिल से कोर्ट पहुंचे औरंगाबाद के जिला जज

कार्यालय पैदल आने पर होगा सम्मान

इतना ही नहीं बल्कि मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि साइकिल या पैदल कार्यालय आने वाले कर्मियों का स्वागत व प्रोत्साहन किया जाएगा. इससे न केवल ईंधन की बचत में मदद होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण व स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अपनी सुविधा व स्वास्थ्य के अनुरूप यात्रा कर सकते हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है. बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी बुधवार (13 मई, 2026) को यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही मंत्री, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने-जाने की अपील की गई है. आम नागरिक से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह किया गया है.

यह भी पढ़ें- वंदे मातरम् की अनिवार्यता मानने के लिए AIMIM तैयारी नहीं, पार्टी बोली- 'संविधान से ऊपर...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 May 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
PM Modi Deepak Prakash PM Modi Appeal BIHAR NEWS
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