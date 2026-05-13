नीट पेपर लीक में BJP नेता की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'यह भविष्य में…'

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल की गिरफ्तारी हुई है. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दोनों को पकड़ा है. पूछताछ में पता चला है कि दोनों भाइयों ने 30 लाख में पेपर खरीदा था. इसे राजस्थान के सीकर जिले के राकेश मंडवारिया से खरीदा गया था. अब इनकी गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है. सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने बुधवार (13 मई, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए निशाना साधा.

'यह भविष्य में BJP की ओर से...'

पप्पू यादव ने दिनेश बिवाल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, "यह दिनेश बिवाल है, NEET पेपर लीक का एक प्रमुख सरगना! पटका से समझिए कहां देश का भविष्य नीलाम कर लूटने की ट्रेनिंग मिली, यह भविष्य में BJP की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकता है, BJP में ऐसे ही लोग CM पद सुशोभित करते हैं. इसका संरक्षक सरकार में बैठा है, वह कब पकड़े जाएंगे?"

यह दिनेश बिंवाल है NEET पेपर लीक का

एक प्रमुख सरगना! पटका से समझिए कहां

देश का भविष्य नीलाम कर लूटने की ट्रेनिंग मिली



यह भविष्य में BJP की ओर से मुख्यमंत्री पद का

चेहरा बन सकता है, BJP में ऐसे ही लोग CM पद

सुशोभित करते हैं।इसका संरक्षक सरकार में बैठा है

वह कब पकड़े जाएंगे? pic.twitter.com/XASsBeyroa — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 13, 2026

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केस में हुई है पांच लोगों को गिरफ्तारी

बता दें कि NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. नासिक (महाराष्ट्र) से शुभम खैरनार, जयपुर (राजस्थान) से मांगीलाल बिवाल, जयपुर (राजस्थान) से विकास बिवाल, जयपुर (राजस्थान) से दिनेश बिवाल और गुरुग्राम (हरियाणा) से यश यादव को पकड़ा गया है.

कांग्रेस ने उठाया सवाल

नीट पेपर लीक मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल उठाया है. कहा है, "सरकार BJP की, शिक्षा मंत्री BJP के, परीक्षा कराने वाली एजेंसी सरकार की, जांच करने वाली एजेंसी सरकार की और पेपर लीक में शामिल व्यक्ति भी BJP का, तो क्या ऐसे में निष्पक्ष न्याय संभव है?"

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