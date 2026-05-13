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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET Scam: नीट पेपर लीक में BJP नेता की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'यह भविष्य में…'

NEET Scam: नीट पेपर लीक में BJP नेता की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'यह भविष्य में…'

NEET Paper Leak Case: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी में ऐसे ही लोग सीएम पद सुशोभित करते हैं. सवाल उठाया कि संरक्षक जो सरकार में बैठे हैं वह कब पकड़े जाएंगे?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 May 2026 08:02 PM (IST)
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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल की गिरफ्तारी हुई है. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दोनों को पकड़ा है. पूछताछ में पता चला है कि दोनों भाइयों ने 30 लाख में पेपर खरीदा था. इसे राजस्थान के सीकर जिले के राकेश मंडवारिया से खरीदा गया था. अब इनकी गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है. सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने बुधवार (13 मई, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए निशाना साधा.

'यह भविष्य में BJP की ओर से...'

पप्पू यादव ने दिनेश बिवाल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, "यह दिनेश बिवाल है, NEET पेपर लीक का एक प्रमुख सरगना! पटका से समझिए कहां देश का भविष्य नीलाम कर लूटने की ट्रेनिंग मिली, यह भविष्य में BJP की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकता है, BJP में ऐसे ही लोग CM पद सुशोभित करते हैं. इसका संरक्षक सरकार में बैठा है, वह कब पकड़े जाएंगे?"

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केस में हुई है पांच लोगों को गिरफ्तारी

बता दें कि NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. नासिक (महाराष्ट्र) से शुभम खैरनार, जयपुर (राजस्थान) से मांगीलाल बिवाल, जयपुर (राजस्थान) से विकास बिवाल, जयपुर (राजस्थान) से दिनेश बिवाल और गुरुग्राम (हरियाणा) से यश यादव को पकड़ा गया है.

कांग्रेस ने उठाया सवाल

नीट पेपर लीक मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल उठाया है. कहा है, "सरकार BJP की, शिक्षा मंत्री BJP के, परीक्षा कराने वाली एजेंसी सरकार की, जांच करने वाली एजेंसी सरकार की और पेपर लीक में शामिल व्यक्ति भी BJP का, तो क्या ऐसे में निष्पक्ष न्याय संभव है?"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 May 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav NEET NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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