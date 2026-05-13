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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Safety Tips: रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान

Train Safety Tips: रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान

Train Safety Tips: अगर आप अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो रात के समय सामान और मोबाइल की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है. हालांकि, कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपना सफर सुरक्षित बना सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 May 2026 07:45 PM (IST)
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  • अजनबियों से खाना-पीना न लें, हेल्पलाइन का उपयोग करें।

Train Safety Tips: अगर आप भी अक्सर अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको भी कई दिक्कतें होती होंगी, जैसे रात में सोते समय सामान और मोबाइल को लेकर डर बना रहता होगा कि कहीं अचानक आंख लग जाए और हमारा सामान या फिर मोबाइल चोरी न हो जाए. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे, जिससे आप बिना डर के ट्रेन में सफर कर सकेंगे. इसके लिए बस आपको कुछ आसान सावधानियां अपनानी होगी, जिससे आप अपने सफर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं.

सामान की सुरक्षा कैसे करें जाने

चेन और ताले का इस्तेमाल करें

सबसे पहले आप अपने बैग को लोअर बर्थ के नीचे लगे हुक से मेटल चेन और ताले की मदद से बांध लें. इससे आपका सामान चोरी होने से बच सकता है.

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इस सीट को चुनकर सामान को चोरी से बचाएं

आप अकेले सफर कर रहे हैं तो हमेशा अपर बर्थ आपके लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा.क्योंकि वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है, इसलिए चोरी का खतरा कम रहता है.

बैग को हमेशा रखें पास 

आपके जिस बैग में जरूरी सामान हो, जैसे पर्स, मोबाइल, पैसे तो उसे सिर के नीचे तकिए की तरह रखें या फिर आप उसे बिल्कुल पास रखें, ताकि आपका सामान सुरक्षित बना रहें.

हार्ड लगेस का करें इस्तेमाल

अपने पास हमेशा कपड़े वाले बैग की जगह हार्ड-शेल सूटकेस रखें. क्योंकि इन्हें काटना या फिर खोलना आसान नहीं होता है. इसकी वजह से आपका सामान सेफ रहेगा.

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फोन और कीमती सामान का रखें ध्यान

  • एंटी-थेफ्ट बैग रखें- फोन, वॉलेट और टिकट को छोटे और सुरक्षित बैग में रखें, जो आपके पास रहे.
  • खिड़की के पास न रखें फोन- हमेशा फोन को खिड़की के पास न रखें. कई बार बाहर से झपट्टा मारकर फोन चोरी कर लिया जाता है.
  • फोन चार्जिंग पर लगाकर न सोएं- अगर आपको फोन चार्ज पर लगाना जरूरी है तो चार्जर और फोन दोनों को अपने पास रखें.

सफर के दौरान ये सावधानियां भी है जरूरी

  • अनजान आदमी से दूर रहे.
  • खाना, चाय या फिर बिस्किट अनजान लोगों से न लें.
  • इसमें नशीले पदार्थ हो सकते हैं, जिसके चलते लूटपाट जैसी घटना हो जाती है.
  • किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें.
  • 139 या 182 RPF हेल्पलाइन नंबर है.

Published at : 13 May 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News INDIAN RAILWAYS Train Safety Tips
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