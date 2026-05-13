प्रतीक यादव के निधन पर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल ने जताया दुख, जानिए क्या कुछ कहा
Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन के बाद खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है. उन्होंने इस घटना पर कहा है कि प्रतीक यादव के निधन से मन बहुत दुखी है.
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के भाई प्रतीक यादव (Prateek Yadav) का बुधवार (13 मई, 2026) की सुबह लखनऊ में निधन हो गया. वे 38 साल के थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी से जुड़ी हैं और महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. प्रतीक यादव के निधन के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भी इस घटना पर दुख जताया है.
'निधन के समाचार से मन बहुत दुखी है'
बुधवार को खेसारी लाल ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "समाजवादी विचारधारा के महान पुरोधा, श्रद्धेय नेताजी स्व. मुलायम सिंह यादव जी के छोटे सुपुत्र और आदरणीय बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी के प्रिय भाई श्री प्रतीक यादव जी के निधन के समाचार से मन बहुत दुखी है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति."
समाजवादी विचारधारा के महान पुरोधा, श्रद्धेय“नेताजी” स्व. मुलायम सिंह यादव जी के छोटे सुपुत्र और आदरणीय बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी के प्रिय भाई श्री प्रतीक यादव जी के निधन के समाचार से मन बहुत दुखी है।— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) May 13, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा…
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बता दें कि खेसारी लाल यादव का मुलायम सिंह यादव के परिवार से रिश्ते ठीक रहे हैं. जब भी खेसारी लाल यादव यूपी जाते हैं तो अखिलेश यादव से मुलाकात कर लेते हैं. इसकी तस्वीर भी सामने आई है. खेसारी जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा से चुनाव लड़ रहे थे तो अखिलेश यादव ने उनके लिए प्रचार भी किया था. हालांकि विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल की हार हो गई थी.
शाहनवाज हुसैन बोले- खबर सुनकर दुख हुआ
दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "प्रतीक यादव के देहांत की खबर सुनकर दुख हुआ है. उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है. इसके बाद कारण पता लगेगा. इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं."
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Source: IOCL