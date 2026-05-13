वंदे मातरम् की अनिवार्यता मानने के लिए AIMIM तैयारी नहीं, पार्टी बोली- 'संविधान से ऊपर...'

बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल-कॉलेज) में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य कर दिया है. इस अनिवार्यता को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (एआईएमआईएम) मानने के लिए तैयार नहीं है. बुधवार (13 मई, 2026) को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में पार्टी कार्यालय में पीसी की.

अख्तरुल ईमान ने कहा कि किसी तरह का कानून बनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ध्यान रखा जाना चाहिए. मद्रास हाई कोर्ट सहित अन्य उच्च न्यायालयों के द्वारा इसे पूर्व में गलत ठहराया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी.

अख्तरुल ईमान ने इस मसले पर आगे कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संबंधित मंत्रालय को ज्ञापन सौंप कर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का गायन हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है क्योंकि हम लोग एक ही ईश्वर को पूजते हैं. हम मूर्ति की पूजा नहीं करते.

'संविधान से ऊपर कोई नहीं…'

एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि हमारी आस्था का आदर होना चाहिए. सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम इस असंवैधानिक फरमान को नहीं मानेंगे.

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प्रधानमंत्री की अपील पर क्या बोले?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन के कम उपयोग करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने जैसी अपील की है. इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा, "भारत की गरिमा यदि धूमिल हुई है तो सबसे अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार में गिरी है. एक तरफ वाहनों को लाइसेंस दे रहे हैं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ. पिता जब दिवालिया हो जाता है तो कहता है कि बेटा अभी कपड़ा मत लो, मेला घूमने मत जाओ, ठीक उसी तरह से आज केंद्र सरकार कर रही है. बीजेपी के शासनकाल में रुपये की कीमत जितनी गिरी उतनी कभी नहीं गिरी."

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