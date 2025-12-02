प्रेम कुमार को नीतीश कुमार ने दी बधाई, सदन में सदस्यों से कहा- खड़ा होकर प्रणाम करिए

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं. मंगलवार (02 दिसंबर, 2025) को उन्होंने शपथ ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें आसन तक लेकर गए. इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी.

सदन में नीतीश कुमार ने कहा, "बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है. मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं. मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं. डॉ. प्रेम कुमार जी मंत्री के रूप में अच्छा काम करते रहे हैं. उनका अनुभव लंबा है." उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा, "मैं तो अनुरोध करूंगा कि खड़ा होकर इनको प्रणाम कर दीजिए… खड़ा हो न भाई…" इसके बाद प्रेम कुमार को सबने प्रणाम किया. प्रेम कुमार ने भी हाथ जोड़ा.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार से कहा, "आपके साथ सब अनुभव है. विरोध दल के नेता के तौर पर भी आपने काम किया है. पार्टी में भी संगठन की संरचना में आपने लगातार काम किया है. इसलिए मैं बिहारवासियों की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं."

