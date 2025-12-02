बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब क्या बनी आगे की रणनीति? राजेश राम ने बताया

बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद कांग्रेस दिल्ली से लेकर पटना तक समीक्षा करने में जुटी है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार (01 दिसंबर, 2025) को समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में संगठन को प्रखंड और पंचायत तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया. आगे की रणनीति बनी.

इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और फ्रंटल संगठनों के मंच मोर्चा प्रमुख उपस्थित हुए और बेबाकी से अपनी बात रखी. बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ हम ठोस मुहिम चलाएंगे. संगठन को जिला से लेकर पंचायत तक सुदृढ़ करने पर हम काम करेंगे. साथ ही बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग के मिलीभगत से वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली का आयोजन आगामी 14 दिसंबर को है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार से कार्यकर्ताओं का जत्था शामिल होगा.

उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन की मजबूती के लिए पंचायतों तक कांग्रेस को मजबूत करने और सशक्त बूथ कमिटियों के गठन पर जिलाध्यक्षों के साथ विवेचना हुई. इस दौरान प्रदेश में सघन दौरे करने का निर्णय भी लिया गया. साथ ही जनता के बीच उनके मुद्दों के साथ सड़क से सदन तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी.

जीते हुए विधायकों संग शाम में हुई बैठक

बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने फ्रंटल संगठन प्रमुखों और सभी जिलाध्यक्षों से व्यक्तिगत मंत्रणा की, और उन्होंने सभी से पार्टी की सांगठनिक मजबूती के लिए आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. देर शाम पार्टी के जीते हुए सभी छह विधायकों के साथ अलग से कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक की.

बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार के शीर्ष नेताओं, नवनिर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों के साथ बैठक आयोजित की थी और उसमें भी चुनाव और संगठन को लेकर समीक्षा हुई थी. प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में पूर्व सीएलपी डॉ. शकील अहमद खान, सभी जिलाध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के प्रमुख और वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे.

