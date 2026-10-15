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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह का नाम लिए बिना बरसे नीरज कुमार, बोले- कोई माई का लाल...

अनंत सिंह का नाम लिए बिना बरसे नीरज कुमार, बोले- कोई माई का लाल...

बाढ़ की चुनावी सभा में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने बिना नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा. निशांत कुमार की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि कोई उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पटना ग्रेजुएट सीट से एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने बाढ़ में आयोजित चुनावी सभा में गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) बिना नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार की मौजूदगी में नीरज ने कहा कि कोई उन्हें गुंडा या अपराधी साबित कर सकता है, तो सामने आकर बताए. उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता.

नीरज कुमार के समर्थन में निशांत कुमार गुरुवार को बाढ़ पहुंचे थे. उनके साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू और अन्य नेता भी मौजूद थे. सभा में नीरज ने खुद को नीतीश कुमार का कार्यकर्ता और निशांत कुमार का सहयोगी बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता.

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‘गलत आरोप लगाए तो चुप नहीं बैठेंगे’

नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक आरोपों का सामना किया जा सकता है, लेकिन चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने अपने ऊपर एके-56 हथियार रखवाने जैसे आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि यह उनके संस्कार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई नीतीश कुमार के बारे में गलत बोलेगा या निशांत कुमार को कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो वह जवाब देंगे. विरोधी दल, अपनी पार्टी या गठबंधन का नेता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता.

‘कर्म ही इंसान को फंसाता है’

नीरज ने अनंत सिंह नाम लिए बिना कहा कि किसी को ललन सिंह, आरसीपी सिंह या नीरज कुमार नहीं फंसाते, बल्कि उसके अपने कर्म उसे फंसाते हैं. उन्होंने कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं. साथ ही चेतावनी दी कि उन पर गलत आरोप लगाए गए तो वह चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने जनता से भी पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, जिस पर जनप्रतिनिधि के रूप में लांछन लगाया जाए.

पुराने हत्याकांडों का भी किया जिक्र

सभा में नीरज कुमार ने इलाके में हुई कई पुरानी हत्याओं का जिक्र किया. उन्होंने भोली सिंह, सुधीर सिंह, विजय सिंह, जय प्रकाश सिंह और अन्य लोगों के नाम लेते हुए कहा कि जनता जानती है कि इन घटनाओं में कौन शामिल था. उन्होंने न्याय की बात करते हुए कहा कि एनडीए उनका परिवार है और सभी नेताओं को मिलकर चुनाव में काम करना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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Bihar MLC Election PATNA NEWS BIHAR NEWS MLC Election 2026
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