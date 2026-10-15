बिहार में सिर्फ 3 लोग सुरक्षित! पप्पू यादव ने किसे बताया सबसे बड़ा खतरा?

बिहार के नालंदा में शराब तस्करों की गोलीबारी में आबकारी विभाग के सिपाही की मौत के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. गुरुवार (15 अक्टूबर) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में सब भगवान भरोसे है. उनके मुताबिक, राज्य में सिर्फ नेता, पदाधिकारी और माफिया सुरक्षित हैं.

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की राजनीति में पैसा, अपराध और माफिया नेटवर्क हावी हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में टिकट पाने वाले कई नेताओं के संबंध रेत, शराब और ड्रग माफिया से हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराब के कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होता है.

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राघोपुर नाव हादसे पर भी उठाए सवाल

राघोपुर नाव हादसे और बाढ़ से हुई मौतों पर पप्पू यादव ने नेताओं की जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने सवाल किया कि बाढ़ को केवल किस्मत या भगवान की मर्जी बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. उनके मुताबिक, बांधों की देखरेख और बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है.

बाढ़ राहत के फंड में गड़बड़ी का दावा

सांसद ने आरोप लगाया कि कटाव रोकने और बाढ़ प्रबंधन के लिए जारी धन का दुरुपयोग होता है. उन्होंने घटिया निर्माण और ठेकेदारों को भुगतान पर भी सवाल उठाए. पप्पू यादव ने मांग की कि गड़बड़ी में शामिल ठेकेदारों पर कार्रवाई हो और उन्हें बिहार में काम करने से रोका जाए. उन्होंने प्रभावित परिवारों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की.

पुलों के टूटने और सरकारी खर्च पर निशाना

पप्पू यादव ने पुलों के गिरने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जांच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को इस्तीफा देकर प्रभावित लोगों के लिए आगे आना चाहिए. बिहार में महंगे पंडालों पर खर्च का जिक्र करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पहल का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे का इस्तेमाल स्कूलों और अस्पतालों के लिए करने की बात का समर्थन किया है.

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