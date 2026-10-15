Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में सिर्फ 3 लोग सुरक्षित! पप्पू यादव ने किसे बताया सबसे बड़ा खतरा?

बिहार में सिर्फ 3 लोग सुरक्षित! पप्पू यादव ने किसे बताया सबसे बड़ा खतरा?

पप्पू यादव ने नालंदा में आबकारी सिपाही की मौत के बाद बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने शराब माफिया से नेताओं के संबंधों, बाढ़ राहत फंड और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगाए.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 15 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नालंदा में शराब तस्करों की गोलीबारी में आबकारी विभाग के सिपाही की मौत के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. गुरुवार (15 अक्टूबर) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में सब भगवान भरोसे है. उनके मुताबिक, राज्य में सिर्फ नेता, पदाधिकारी और माफिया सुरक्षित हैं.

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की राजनीति में पैसा, अपराध और माफिया नेटवर्क हावी हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में टिकट पाने वाले कई नेताओं के संबंध रेत, शराब और ड्रग माफिया से हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराब के कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होता है.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस सांसद अकोइजम पर आरोपों से मचा बवाल, CJP की तिरंगा यात्रा पर BJP-JDU की चेतावनी

राघोपुर नाव हादसे पर भी उठाए सवाल

राघोपुर नाव हादसे और बाढ़ से हुई मौतों पर पप्पू यादव ने नेताओं की जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने सवाल किया कि बाढ़ को केवल किस्मत या भगवान की मर्जी बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. उनके मुताबिक, बांधों की देखरेख और बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है.

बाढ़ राहत के फंड में गड़बड़ी का दावा

सांसद ने आरोप लगाया कि कटाव रोकने और बाढ़ प्रबंधन के लिए जारी धन का दुरुपयोग होता है. उन्होंने घटिया निर्माण और ठेकेदारों को भुगतान पर भी सवाल उठाए. पप्पू यादव ने मांग की कि गड़बड़ी में शामिल ठेकेदारों पर कार्रवाई हो और उन्हें बिहार में काम करने से रोका जाए. उन्होंने प्रभावित परिवारों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की.

पुलों के टूटने और सरकारी खर्च पर निशाना

पप्पू यादव ने पुलों के गिरने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जांच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को इस्तीफा देकर प्रभावित लोगों के लिए आगे आना चाहिए. बिहार में महंगे पंडालों पर खर्च का जिक्र करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पहल का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे का इस्तेमाल स्कूलों और अस्पतालों के लिए करने की बात का समर्थन किया है.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश से भी खराब भारत की आर्थिक हालत? कांग्रेस MP मनोज कुमार का बड़ा दावा

Published at : 15 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CJP के आंदोलन पर JDU का बड़ा बयान, '100-200 आदमी…'
CJP के आंदोलन पर JDU का बड़ा बयान, '100-200 आदमी…'
बिहार
बांग्लादेश से भी खराब भारत की आर्थिक हालत? कांग्रेस MP मनोज कुमार का बड़ा दावा
बांग्लादेश से भी खराब भारत की आर्थिक हालत? कांग्रेस MP मनोज कुमार का बड़ा दावा
बिहार
दिल्ली प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'दो दिन पहले अमित शाह…'
दिल्ली प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'दो दिन पहले अमित शाह…'
बिहार
बगहा में पुलिस टीम पर हमला, वारंटी को छुड़ाया; थानाध्यक्ष समेत 5 जवान घायल
बगहा में पुलिस टीम पर हमला, वारंटी को छुड़ाया; थानाध्यक्ष समेत 5 जवान घायल
Advertisement

वीडियोज

VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरी, 28 बच्चों की मौत
पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरी, 28 बच्चों की मौत
दिल्ली NCR
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
ऑटो
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget