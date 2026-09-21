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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में शाम को टहलने निकले टीचर की सुबह मिली लाश, मचा हड़कंप

नवादा में शाम को टहलने निकले टीचर की सुबह मिली लाश, मचा हड़कंप

नवादा के रोह में 57 वर्षीय शिक्षक कौशलेंद्र कुमार नवीन का शव घर से 500 मीटर दूर पईन के पास मिला. शरीर पर चोट के निशान हैं. पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है.

Written By : अमन राज |  Updated at : 21 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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बिहार के नवादा जिले में एक शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया है. रोह प्रखंड के रसोई गांव में 57 वर्षीय शिक्षक कौशलेंद्र कुमार नवीन का शव सोमवार (21 सितंबर 2026) सुबह मदरा गांव के समीप सिंचाई वाले पईन के पास मिला. शव पर सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी.

परिजनों के मुताबिक रविवार को स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए कौशलेंद्र कुमार नवीन घर पर ही थे. शाम करीब पांच बजे खाना खाने और जूस पीने के बाद वह रोज की तरह टहलने के लिए निकले. परिजनों ने उन्हें बाइक से जाते हुए देखा था. उनका मोबाइल फोन घर पर ही रह गया था. बताया गया कि वह रोजाना कुछ देर घूमने के बाद वापस लौट आते थे, लेकिन रविवार शाम वह घर नहीं पहुंचे.

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रात तक नहीं लौटे तो शुरू हुई तलाश

रात करीब 10 बजे तक शिक्षक के घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की. सोमवार सुबह दूध देने वाली महिला के आने के बाद परिवार को शव मिलने की जानकारी मिली. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. मृतक की पत्नी रूबी कुमारी ने बताया कि उनके पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. परिवार को फिलहाल किसी व्यक्ति पर संदेह भी नहीं है.

शरीर पर कई जगह चोट के निशान

शव की जांच में सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं. सिर पर गंभीर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं. आशंका है कि मारपीट के दौरान गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई. हालांकि हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों का अभी पता नहीं चला है.

मध्य विद्यालय में थे सहायक शिक्षक

कौशलेंद्र कुमार नवीन मध्य विद्यालय बारापांडे में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, वह मिलनसार स्वभाव के शिक्षक थे. उनकी हत्या की खबर से इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है.

रोह थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी राहुल अभिषेक ने बताया कि मामले की हत्या के एंगल से जांच की जा रही है. आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. पुलिस घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारण व आरोपियों की पहचान में जुटी है.

यह भी पढ़ें- SIR पर सुधाकर सिंह का हमला, ओवैसी के गठबंधन पर भी उठाए सवाल

Published at : 21 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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