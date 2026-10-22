NZ के खिलाफ पहले टी20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड

India vs New Zealand 1st T20: 36 साल के भुवनेश्वर कुमार आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में रिटर्न कर सकते हैं. आज भुवनेश्वर के निशाने पर 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड होंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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भुवनेश्वर कुमार करीब 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. भुवनेश्वर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 के लिए प्लेइंग इलेवन में चुना गया था, लेकिन वह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. आज क्राइस्टचर्च का मौसम अच्छा रहा तो भुवनेश्वर 4 साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च स्थित हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. इस मैच में 36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार पर सबकी नजरें टिकी होंगी. जानिए वह पहले टी20 मैच में कौन से रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.

300 इंटरनेशनल विकेट

भुवनेश्वर कुमार ने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 230 मैच खेलकर 294 विकेट लिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भुवनेश्वर 6 विकेट ले लेते हैं तो उनके 300 विकेट पूरे हो जाएंगे. भुवनेश्वर आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज बन सकते हैं.  भुवनेश्वर ने 121 वनडे मैचों में 141 विकेट, 88 टी20 मैचों में 90 विकेट और 21 टेस्ट मैचों में 63 विकेट लिए हैं.

सबसे ज्यादा मेडन ओवर (भारत के लिए)

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अब तक जसप्रीत बुमराह अकेले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने 10 से अधिक मेडन ओवर फेंके हैं. बुमराह के नाम अभी टी20 में 13 मेडन ओवर हैं. भुवनेश्वर कुमार अब तक T20I में मेडन ओवर फेंक चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में एक मेडन ओवर फेंकते ही भुवनेश्वर 10+ मेडन ओवर फेंकने वाले बॉलर्स में शामिल हो जाएंगे.

13 मेडन ओवर - जसप्रीत बुमराह

10 मेडन ओवर - भुवनेश्वर कुमार

पावरप्ले में 50 विकेट

भुवनेश्वर कुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले के भीतर विकेटों की फिफ्टी पूरी कर सकते हैं. उन्होंने अब तक पहले 6 ओवरों में 47 विकेट चटकाए हैं. आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 3 विकेट लेकर भुवनेश्वर ऐतिहासिक कारनामा कर सकते हैं. पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों की लिस्ट में अर्शदीप सिंह सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने पहले 6 ओवरों में 53 बार बल्लेबाज को आउट किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
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