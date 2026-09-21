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बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार

Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई जिले से वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पता चला कि घटना 19 सितंबर की है. अब इस मामले में तेजी से एक्शन शुरू हो गया है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : विद्याव्रत कवि कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Sep 2026 02:26 PM (IST)
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बिहार के जमुई में एक लड़की के साथ कई युवकों ने मिलकर छेड़खानी की. बैड टच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह घटना 19 सितंबर की है. बीते रविवार तक किसी ने इसकी शिकायत थाने में नहीं की थी. वीडियो वायरल होने के बाद मामले का पता चला. इसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष से बात कर प्राथमिकी दर्ज करवाई. मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है. कुल मिलाकर पांच लोगों को इस मामले में चिह्नित किया गया है. जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने अभी तीन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

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क्या है मामला?

लड़की 10वीं कक्षा की छात्रा है. लड़का और लड़की दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं. 19 तारीख को दोनों कोचिंग के बाद स्कूटी से मड़वा पहाड़ घूमने गए थे. लौटते समय कुछ युवकों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया और अभद्र व्यवहार करने लगे. मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने वीडियो बना लिया.

लड़का-लड़की किसी तरह बचने का प्रयास करते हैं लेकिन इस बीच एक युवक ने लड़की के साथ बैड टच भी किया. यह सब कुछ लगभग 20 से 25 मिनट तक चला है. बाद में कुछ युवक लड़की को जाने के लिए रास्ता देते हैं. किसी तरह मौके से दोनों नाबालिग बचकर निकलते हैं.

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महिला आयोग ने लिया संज्ञान

इस पूरे मामले में बिहार महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है. आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जानकारी ली गई है. घटना 19 तारीख की रात की है जिसका वीडियो कल (20 सितंबर, 2026) वायरल किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग की टीम भी घटनास्थल पर पीड़िता से मिलने के लिए जाएगी. जो भी दोषी होंगे चाहे कितने भी रसूख वाले हों, वह बचेंगे नहीं. यह भी कहा कि हमलोग सजा दिलाकर रहेंगे. एसपी को भी पत्र भेजेंगे.

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Published at : 21 Sep 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
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