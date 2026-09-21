SIR पर सुधाकर सिंह का हमला, ओवैसी के गठबंधन पर भी उठाए सवाल

RJD सांसद सुधाकर सिंह ने SIR नोटिस और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR में हेराफेरी और बेईमानी के आरोप सामने आ रहे हैं और इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने की आशंका है. दिल्ली में SIR के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CBI निदेशक प्रवीण सूद समेत कई प्रमुख लोगों को नोटिस दिए जाने की खबर है.

सुधाकर सिंह ने कहा कि जब पूर्व सेना प्रमुख और CBI निदेशक जैसे लोगों को भी SIR नोटिस मिल रहा है, तो इससे प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा SIR. किस हद तक धोखेबाज और बेईमान है. देश का संविधान कहता है कि हर उम्र के लोगों को आत्म-निर्णय का अधिकार है. किसी भी हालत में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन्हें सजा न दी गई हो. या वे मानसिक रूप से बीमार न हों. तो क्या एस जयशंकर से लेकर रेखा गुप्ता और केजरीवाल तक मानसिक रूप से बीमार हैं? उन्होंने दावा किया कि देश में हालात बिगड़ रहे हैं और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है. इसका अंतिम असर देश को भुगतना पड़ेगा.

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बंगाल के आंकड़ों का दिया हवाला

सुधाकर सिंह ने पश्चिम बंगाल के SIR का जिक्र करते हुए दावा किया कि करीब एक करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जिन्होंने अपने दस्तावेज होने की बात कही थी. सिंह ने अपने बयान में कहा कि दस्तावेज पेश करने वाले लोगों के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं और इसे उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आधार बताया.

#WATCH | Delhi | On SIR notices, RJD MP Sudhakar Singh says, "Now it is becoming increasingly clear how much manipulation and dishonesty, according to critics, is involved in the SIR process... It is becoming evident, according to these allegations, that the Election Commission… pic.twitter.com/p66oDhVpzW — ANI (@ANI) September 21, 2026

ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर भी निशाना

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावना जताने पर भी सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया कि ओवैसी किस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं. उन्होंने RSS और AIMIM की विचारधाराओं की तुलना करते हुए ओवैसी को मुस्लिम कट्टरपंथ का प्रतिनिधि बताया. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सिर्फ चुनावी सुविधा के आधार पर होंगे तो फिर किसी एक पक्ष के साथ गठबंधन पर आपत्ति और दूसरे के साथ सहमति क्यों होनी चाहिए.

आगे कहा कि अगर हमें समझौता करना है तो हम आरएसएस और ओवैसी दोनों के साथ समझौता करेंगे. देश विचारधारा पर चलता है. राजनीति सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए नहीं होती. हम चुनाव जीतने के लिए कहीं भी नहीं जा सकते.

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