सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को बेल मिल गई. दिल्ली की SEM कोर्ट ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया. दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे. अब रिहाई के बाद उनके लिए एक तरफ राहत की बात है तो दूसरी ओर अलग-अलग दलों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी टिप्पणी की है.

दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इस पर चिराग पासवान ने कहा, "देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है… लेकिन हां… अगर बार-बार अवहेलना होगी… अपनी बातों से मुकर कर जिस बॉन्ड के साथ इनको जमानत दी जाती है उसका पालन अगर नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि हम अपने देश को अराजक सोच के हाथों में नहीं जाने दे सकते…"

Delhi: On the SEM Court issuing release orders for CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, Union Minister Chirag Paswan says, "This is part of the judicial process. However, if they repeatedly disregard their commitments and fail to abide by the conditions of the bond under which they have been granted bail, I believe we cannot allow our country to fall into the hands of anarchic thinking." — IANS (@ians_india) October 21, 2026

प्रियंका भारती बोलीं- जिंदाबाद साथी

उधर, आरजेडी से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक्स पोस्ट में सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को मिली बेल पर उन्हें टैग करते हुए लिखा है, "जिंदाबाद साथी, रिहाई मुबारक, जय हिंद, जय तिरंगा."

जिंदाबाद साथी @AshutoshRanka , @SauravDassss रिहाई मुबारक जय हिंद, जय तिरंगा https://t.co/YLwWBO56J7 — Priyanka Bharti (@priyanka2bharti) October 21, 2026

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प्रियंका भारती ने किया बीजेपी पर हमला

एक दूसरे एक्स पोस्ट में प्रियंका भारती ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है, "तिंरगा फहराने के लिए Bond अंग्रेज भरवाते थे, आज भाजपा भरवाती है! सौरव दास और आशुतोष रांका से बॉन्ड भरवाकर महामानव खुश तो होंगे! वैसे उस Bond का क्या हुआ जो RSS ने सरदार पटेल को भरा था कि संघ तिरंगा से प्यार करेगा और संविधान का सम्मान करेगा?"

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास तिहाड़ जेल में 7 दिन तक रहे. 13 अक्टूबर को दोनों को पुलिस ने जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के दौरान हिरासत में लिया था. 14 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. शुरुआत में उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था. बाद में 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था.

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