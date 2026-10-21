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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'

सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश के प्रति चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हम अपने देश को अराजक सोच के हाथों में नहीं जाने दे सकते. सौरव और रांका को लेकर आरजेडी की ओर से भी रिएक्शन आया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Oct 2026 10:24 PM (IST)
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सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को बेल मिल गई. दिल्ली की SEM कोर्ट ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया. दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे. अब रिहाई के बाद उनके लिए एक तरफ राहत की बात है तो दूसरी ओर अलग-अलग दलों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी टिप्पणी की है.

दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इस पर चिराग पासवान ने कहा, "देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है… लेकिन हां… अगर बार-बार अवहेलना होगी… अपनी बातों से मुकर कर जिस बॉन्ड के साथ इनको जमानत दी जाती है उसका पालन अगर नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि हम अपने देश को अराजक सोच के हाथों में नहीं जाने दे सकते…"

प्रियंका भारती बोलीं- जिंदाबाद साथी

उधर, आरजेडी से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक्स पोस्ट में सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को मिली बेल पर उन्हें टैग करते हुए लिखा है, "जिंदाबाद साथी, रिहाई मुबारक, जय हिंद, जय तिरंगा."

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प्रियंका भारती ने किया बीजेपी पर हमला

एक दूसरे एक्स पोस्ट में प्रियंका भारती ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है, "तिंरगा फहराने के लिए Bond अंग्रेज भरवाते थे, आज भाजपा भरवाती है! सौरव दास और आशुतोष रांका से बॉन्ड भरवाकर महामानव खुश तो होंगे! वैसे उस Bond का क्या हुआ जो RSS ने सरदार पटेल को भरा था कि संघ तिरंगा से प्यार करेगा और संविधान का सम्मान करेगा?"

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास तिहाड़ जेल में 7 दिन तक रहे. 13 अक्टूबर को दोनों को पुलिस ने जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के दौरान हिरासत में लिया था. 14 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. शुरुआत में उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था. बाद में 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS Ashutosh Ranka Saurav Das
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