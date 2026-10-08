नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'

दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) तड़के हार्ट अटैक से निधन हो गया. 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी ने दुख जताया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. 75 वर्ष की आयु में उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत ने एक महान एवं बहुमुखी कलाकार को खो दिया. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य प्रशंसकों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति."

सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के निधन की खबर अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। 75 वर्ष की आयु में उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत ने एक महान एवं बहुमुखी कलाकार को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य प्रशंसकों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। 🙏 #NanaPatekar — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 8, 2026

जीतन राम मांझी क्या बोले?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "पद्म श्री’ से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनका निधन सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!"

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नाना पाटेकर को लेकर मांझी ने आगे कहा, "उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई. विविध भूमिकाओं में उनके सहज एवं प्रभावशाली अभिनय ने हिंदी सिनेमा की समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक-संतप्त परिजनों एवं प्रशंसकों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें."

सहनी ने कहा- 'अपूरणीय क्षति'

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, "मशहूर अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के निधन की खबर से मर्माहत हूं. उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. अपने शानदार अभिनय और अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों, प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें. भावभीनी श्रद्धांजलि!"

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