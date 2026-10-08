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बिहार MLC चुनाव से पहले NDA की बैठक, बगावत ने बढ़ाई चुनौती!

बिहार MLC चुनाव से पहले NDA विधायक शुक्रवार को बैठक कर रणनीति बनाएंगे. 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव है. जदयू के उम्मीदवारों के सामने गठबंधन के भीतर से चुनौती ने समीकरण बिगाड़े हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को NDA विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुधवार(7 अक्टूबर 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुई गठबंधन की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी.

सरावगी ने कहा कि गठबंधन ने विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की है और NDA एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा. विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है. इनमें पांच सीटें फिलहाल NDA के पास हैं और गठबंधन के सभी मौजूदा MLC दोबारा चुनाव मैदान में हैं. इनमें भाजपा के चार MLC शामिल हैं.

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जदयू के नीरज कुमार के सामने अपनों की चुनौती

जदयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के मौजूदा MLC नीरज कुमार को अपनी ही पार्टी के विधायक अनंत कुमार सिंह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इससे गठबंधन के भीतर चुनावी समीकरण को लेकर चुनौती बढ़ गई है.

सारण शिक्षक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में NDA के आधिकारिक उम्मीदवार जदयू के आनंद पुष्कर के सामने भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. NDA के सबसे छोटे घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राम पुकार सिन्हा के मैदान में उतरने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं. ऐसे में गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों को अपने ही खेमे से चुनौती मिल रही है.

सरावगी बोले- NDA पूरी तरह मजबूत और एकजुट

अंदरूनी कलह के सवाल पर संजय सरावगी ने सीधे जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि NDA पूरी तरह मजबूत और एकजुट है. चुनाव से पहले अलग-अलग दलों से जुड़े मुद्दों पर संबंधित प्रदेश अध्यक्षों को उचित कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. आठों सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले की संभावना के बीच शुक्रवार की बैठक अहम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी को लगता है वह सुप्रीम कोर्ट हैं', BJP बोली- 'अगर आपके...'

Published at : 08 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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