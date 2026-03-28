नालंदा: 1999 के मर्डर केस में फरार आरोपी के घर छापा, परिवार ने पुलिस पर किया हमला, 4 गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNalanda News: 1999 के मर्डर केस में फरार आरोपी के घर छापा, परिवार ने पुलिस पर किया हमला, 4 गिरफ्तार

Nalanda News: 1999 के मर्डर केस में फरार आरोपी के घर छापा, परिवार ने पुलिस पर किया हमला, 4 गिरफ्तार

Nalanda News In Hindi: गुजरात पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर 1999 के मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी को नालंदा से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी समेत अन्य चार लोगों को हिरासत में लिया है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 07:32 PM (IST)
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बिहार के नालंदा में बीती रात एक पुराने मर्डर केस को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया. 1999 के हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने पहुंची गुजरात पुलिस की टीम पर उस समय हमला हो गया, जब वे टिकुलीपर मोहल्ले में कार्रवाई कर रही थी. पुलिस को देखते ही आरोपी के परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.

जानकारी के अनुसार, हालात बिगड़ने पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी. इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पथराव में तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, सूरत के पांडेसरा थाना में वर्ष 1999 में दर्ज एक हत्या मामले में आरोपी राजेश कुमार उर्फ गोरेलाल लंबे समय से फरार चल रहा था. गुप्त सूचना के आधार के बाद गुजरात पुलिस की टीम बिहार पहुंची और स्थानीय बिहार थाना पुलिस के साथ मिलकर देर रात छापेमारी की योजना बनाई. जैसे ही पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की तभी आरोपी के परिवार के कई सदस्य उग्र हो गए. पुलिस पर पथराव कर हमला कर दिया, अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हमले में तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं एक महिला पुलिसकर्मी भी जख्मी हुई है.

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

बता दें कि स्थिति बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार उर्फ गोरेलाल को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस पर हमला करने के आरोप में उसके परिवार के चार अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले की पुष्टि करते हुए बिहार थाना के थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि आरोपी ने 1999 में गुजरात में इन्द्रदेव महतो नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और तब से फरार चल रहा था. उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है जबकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है.

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Published at : 28 Mar 2026 07:32 PM (IST)
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Crime Nalanda News Gujarat Police Murder Case BIHAR NEWS
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