बिहार में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से राहत, पटना सहित 24 जिलों में रेड अलर्ट जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आंधी-बारिश के बाद एक जून से फिर बढ़ेगी गर्मी.

बिहार में पिछले दो दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. पटना सहित उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. आज शुक्रवार (29 मई) को राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, तथा बिजली चमकने, मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद एक या दो जून से दोबारा भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो सकता है. मौसम में बदलाव के साथ बारिश का असर आज सुबह से ही प्रदेश में देखने को मिल रहा है.

तेज हवा के झोंके के साथ राहत की बारिश, राजधानी दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक के बीच राजधानी पटना सहित 24 जिलों में बारिश वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर तेज हवा चलने का रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, पटना शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है. रेड अलर्ट वाले जिलों में पटना के अलावा अररिया, अरवल, बांका, भभुआ, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गयाजी, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा और नालंदा जिला शामिल है. इसके अलावा औरंगाबाद और रोहतास के लिए सुबह 5 बजे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है. मौसम के इस बदलाव से जिले के लोगों को हीटवेव और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

पुरवैया ने बदला मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बिहार में पुरवा हवाओं (पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा) के तेज प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बीते दो दिनों से राज्य भर के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को लू और भीषण गर्मी से राहत मिली है. पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के कारण मौसम में यह बदलाव आया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार में इस सप्ताह आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा. आगामी दो-तीन दिनों तक राज्य भर में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं. उत्तर बिहार में इसका प्रभाव ज्यादा दिख सकता है. वहीं, आज शुक्रवार से रविवार तक तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज

बीते गुरुवार को राज्य के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और कई जिलों में 4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे लुढ़क गया. सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे तापमान रहा. सबसे अधिक कैमूर में 39.9 डिग्री सेल्सियस रहा, राजधानी पटना में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज तापमान दर्ज किया गया. यहां पुरवा हवा चलने के कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. वहीं, रोहतास के डेहरी में 39.4, गयाजी में 36.5, दरभंगा 32.6, छपरा में 38.2, भागलपुर में 32.7, पूर्णिया में 34 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालांकि, गुरुवार को गया और मधेपुरा में बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान बाकी किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई.

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