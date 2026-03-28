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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'निशांत के हाथ में...', JDU नेता का बड़ा बयान, बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर भी कह दी बड़ी बात

'निशांत के हाथ में...', JDU नेता का बड़ा बयान, बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर भी कह दी बड़ी बात

Bihar Politics: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि निशांत को ग्लोबल थिंकर कहा गया है. हम लोग भी चाहते हैं कि वे क्लाइमेक्स लीडर बनें.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 06:04 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आते ही सक्रिय नजर आ रहे हैं. इस बीच, जेडीयू के कई नेताओं ने उनके मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठाई है. इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने शनिवार (28 मार्च, 2027) को साफ तौर पर कह दिया कि जेडीयू का भविष्य निशांत के हाथ में है.

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "हर एक दल का शुभचिंतक अपने नेता को बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहता है. निशांत कुमार उनके (नीतीश) सुपुत्र हैं, जिन्हें 'ग्लोबल थिंकर' कहा गया है. हम लोग भी चाहते हैं कि वे क्लाइमेक्स लीडर बनें."

उन्होंने एक नारा 'जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, तय निशांत' भी दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा को लेकर कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह इच्छा व्यक्त करने का हम सभी को अधिकार है, लेकिन सर्वानुमति एनडीए के घटक दल में ही होगी.

'जो भी सरकार बनेगी... नीतीश कुमार के मॉडल पर चलेगी'

उन्होंने हालांकि इतना जरूर कहा कि यह तय है कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार के मॉडल पर ही चलेगी. नीतीश मॉडल ही बिहार की जनता का प्यार का मॉडल है और सद्भाव का मॉडल है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी साफ कहा है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की नीति और उनके मॉडल पर ही चलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश से इस्तीफा न देने की अपील

दूसरी ओर शनिवार को पटना में पोस्टर लगाए गए हैं और निशांत कुमार को 'भविष्य का मुख्यमंत्री' बताया गया है. पटना में यह पोस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों ने लगाए, जिसमें उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की अपील भी की. पोस्टर पर लिखा है, "क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार, जब बिहारवासियों को स्वीकार नहीं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएं." इसके साथ ही पोस्टर पर निशांत कुमार की तस्वीर छपी है, जिसके नीचे लिखा है, "फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार."

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Published at : 28 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Next CM
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