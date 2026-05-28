बिहार में सरकार बदल गई, स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की व्यवस्था चौपट है. पीएमसीएच में लगातार मरीज के परिजनों के साथ कभी जूनियर डॉक्टर मारपीट करते हैं तो कभी यहां के गार्ड गुंडे बन जाते हैं. हद देखिए कि कार्रवाई किसी पर नहीं होती है. गुरुवार (28 मई, 2026) को 10 से 15 की संख्या में रहे पीएमसीएच के गार्ड ने मिलकर एक परिजन की लाठी से पिटाई कर दी. घटना में दो लोगों का सिर फटा है जबकि बीच-बचाव में एक महिला भी घायल हुई है.

कैसे और क्यों हुई ये पूरी घटना?

घटना सुबह 10 से साढ़े दस बजे के करीब की है. इमरजेंसी वार्ड के पास बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद एक-एक कर कई गार्ड जुट गए. सबके हाथ में लाठी थी. सभी एक साथ लाठियां बरसाने लगे. इस हिंसक झड़प में दो लोगों के सिर फट गए. बीच-बचाव की कोशिश के दौरान एक महिला के साथ धक्का-मुक्की की जिससे वह चोटिल हो गई. उसके साथ बदसलूकी भी की गई.

जानकारी के अनुसार, बिहटा के कंचनपुर निवासी विमल कुमार अपनी बाइक से पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचे थे. वह अपने परिवार को देखने के लिए आए थे. जब वह बाइक लगा रहे थे तो उन्हें रोका गया. इसी पर बहस शुरू हो गई. इसी के बाद विमल कुमार पर हमला हो गया.

लहूलुहान होकर पीएमसीएच परिसर में वे गिर पड़े. तड़पता देख जब अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों ने गार्ड्स का विरोध किया तो सुरक्षाकर्मी और उग्र हो गए. पटना के भट्टाचार्य रोड के रहने वाले प्रेम कुमार अपनी पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए थे. उन्होंने जब विमल को बचाने की कोशिश की तो गार्ड्स ने उन्हें भी नहीं बख्शा. प्रेम कुमार की भी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनका भी सिर फट गया. उन्हें तुरंत अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार देना पड़ा.

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विमल ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के वक्त पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वे सिर्फ देखती रही. हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिजन सुरक्षाकर्मियों की शिकायत लेकर पीएमसीएच के पुलिस आउटपोस्ट पर पहुंचे तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई.

पीड़ित ने थाने में की शिकायत

बता दें कि पीएमसीएच में आए दिन ऐसा होता है लेकिन अस्पताल कुछ नहीं करता है. घटना के संबंध में टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. विमल कुमार ने आवेदन दिया है जिसमें 10 से 15 गार्ड के द्वारा मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज खंगाला जा रहा है. इस संबंध में सुपरिंटेंडेंट से बात हुई है. उन्हें भी कहा गया है कि आप सभी गार्ड को चिह्नित करें.

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