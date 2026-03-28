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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के जर्जर स्कूल बिल्डिंग्स पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, अब इस दिन आएगा फैसला

राजस्थान के जर्जर स्कूल बिल्डिंग्स पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, अब इस दिन आएगा फैसला

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों पर लंबी सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगले हफ्ते अंतिम फैसला आने की उम्मीद है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 05:59 PM (IST)
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राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों (बिल्डिंग्स) के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में चल रही लंबी सुनवाई अब पूरी हो गई है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट (फैसला) रिजर्व रख लिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अगले हफ्ते इस महत्वपूर्ण मामले पर अपना अंतिम फैसला सुना सकती है.

गौरतलब है कि पिछले साल झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से 6 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दुखद घटना के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान (Suo Moto) लेते हुए सुनवाई शुरू की थी. पिछले 8 महीनों से अदालत राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों को लेकर लगातार सुनवाई कर रही थी.

मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां गठित

आज हुई अंतिम सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को स्कूलों के सुधार को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी: सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग बनवाने और पुरानी इमारतों की मरम्मत कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम मंजूर की गई है. नई और मरम्मत की जाने वाली बिल्डिंग्स की गुणवत्ता (Quality) की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर 10 सदस्यीय और जिला स्तर पर 4 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है.

'बच्चों की सुरक्षा पर कोर्ट का रुख रहा बेहद सख्त'

इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी एक अहम पक्षकार था. आयोग की तरफ से अधिवक्ता वागीश कुमार सिंह ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा. वागीश कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर अदालत का रुख पूरे समय बेहद गंभीर और सख्त रहा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार को कई बार कड़ी फटकार भी लगाई थी.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अब सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि यदि वे कोई अतिरिक्त बात लिखित तौर पर कहना चाहते हैं या कोई जरूरी दस्तावेज जमा करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कोर्ट को मुहैया करा दें. अब पूरे प्रदेश की नजरें अगले हफ्ते आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

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Published at : 28 Mar 2026 05:59 PM (IST)
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