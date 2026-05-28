इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'भगवान करे कि राहुल गांधी…'
Giriraj Singh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुकी है. वे पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.
इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सबसे बड़ा नेता बताया जा रहा है. उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है. इस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है. गुरुवार (28 मई, 2026) को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया. पटना में जब इससे जुड़ा सवाल किया गया तो गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने दो टूक में जवाब दिया.
'ममता बनर्जी नेतृत्व करें या तेजस्वी यादव करें…'
पटना में मीडिया से बातचीत के क्रम में गिरिराज सिंह ने कहा, "भगवान करे कि राहुल गांधी जैसा देश विरोधी, माओवादी, मुस्लिम कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें... हमें इससे क्या लेना-देना? ममता बनर्जी उनका (इंडिया गठबंधन) नेतृत्व करें या तेजस्वी यादव करें, इससे क्या लेना-देना है? देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुकी है."
#WATCH | पटना, बिहार | केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "...चाहें ममता बनर्जी उनका(INDIA गठबंधन) नेतृत्व करें या तेजस्वी यादव नेतृत्व करें, उससे हमारा क्या लेना-देना? देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुकी है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 28, 2026
SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा, "...SIR में… pic.twitter.com/hqWh8OmXFt
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एसआईआर पर क्या बोले गिरिराज सिंह?
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर पर बीते बुधवार (27 मई, 2026) को आए फैसले पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने विपक्ष पर हमला किया. एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कोर्ट ने भी मान्यता दी है... विपक्ष के लोग जो एसआईआर पर हंगामा कर रहे थे… एसआईआर में जो कुछ हुआ वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है… ये (विपक्ष) लोग अपनी हार का ठिकड़ा एसआईआर पर मढ़ना चाहते हैं."
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Source: IOCL