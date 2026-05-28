हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'भगवान करे कि राहुल गांधी…'

इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'भगवान करे कि राहुल गांधी…'

Giriraj Singh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुकी है. वे पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 May 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सबसे बड़ा नेता बताया जा रहा है. उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है. इस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है. गुरुवार (28 मई, 2026) को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया. पटना में जब इससे जुड़ा सवाल किया गया तो गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने दो टूक में जवाब दिया. 

'ममता बनर्जी नेतृत्व करें या तेजस्वी यादव करें…'

पटना में मीडिया से बातचीत के क्रम में गिरिराज सिंह ने कहा, "भगवान करे कि राहुल गांधी जैसा देश विरोधी, माओवादी, मुस्लिम कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें... हमें इससे क्या लेना-देना? ममता बनर्जी उनका (इंडिया गठबंधन) नेतृत्व करें या तेजस्वी यादव करें, इससे क्या लेना-देना है? देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुकी है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर सीट से जन सुराज के चुनाव लड़ने पर JDU का बड़ा बयान, 'प्रशांत किशोर भी…'

एसआईआर पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर पर बीते बुधवार (27 मई, 2026) को आए फैसले पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने विपक्ष पर हमला किया. एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कोर्ट ने भी मान्यता दी है... विपक्ष के लोग जो एसआईआर पर हंगामा कर रहे थे… एसआईआर में जो कुछ हुआ वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है… ये (विपक्ष) लोग अपनी हार का ठिकड़ा एसआईआर पर मढ़ना चाहते हैं."

यह भी पढ़ें- बिहार: स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए! PMCH के गार्ड बने गुंडे, 2 लोगों का सिर फाड़ा, देखती रही पुलिस

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 28 May 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'भगवान करे कि राहुल गांधी…'
इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'भगवान करे कि राहुल गांधी…'
बिहार
बिहार: स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए! PMCH के गार्ड बने गुंडे, 2 लोगों का सिर फाड़ा, देखती रही पुलिस
बिहार: स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए! PMCH के गार्ड बने गुंडे, 2 लोगों का सिर फाड़ा, देखती रही पुलिस
बिहार
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
बिहार
CM के पद पर नहीं लेकिन छात्रों के लिए विश्वास हैं नीतीश कुमार, TRE-4 को लेकर क्या हुई बात?
CM के पद पर नहीं लेकिन छात्रों के लिए विश्वास हैं नीतीश कुमार, TRE-4 को लेकर क्या हुई बात?
Advertisement

वीडियोज

Nagma Mirajkar और Ayaan Lal की dating rumours ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
Vasudha: Vasudha-Dev के बीच शुरू हुआ रोमांस, खत्म हुआ फैंस का इंतजार!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के डांस वीडियो ने मचाया तहलका, राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा फिर तेज (28.05.26)
यो यो हनी सिंह ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया- भारी दवाइयों की वजह से हुए थे गंजे
NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
ट्विशा शर्मा केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
महाराष्ट्र
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
एग्रीकल्चर
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget