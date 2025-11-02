'देर आए दुरुस्त आए...', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जन सुराज के नेता पीयूष प्रियदर्शी का बयान

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और जदयू नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अब मोकामा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी.

जन सुराज पार्टी के नेता पीयूष प्रियदर्शी ने एएनआई से फोन पर बातचीत में कहा कि यह अच्छा कदम है, लेकिन काश यह कार्रवाई पहले हुई होती. आज भी वे 50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे थे. जब एफआईआर दर्ज हुई थी, तभी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी. खैर, देर आए दुरुस्त आए. अब सबसे जरूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से करें. यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है.

दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को मोकामा में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए और बाद में गांव से 75 वर्षीय दुलारचंद यादव का शव बरामद किया गया. जांच में पाया गया कि घटना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दौरान हुई और मुख्य आरोपी खुद प्रत्याशी अनंत सिंह हैं. इसी आधार पर अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर व रंजीत राम को गिरफ्तार किया गया है. तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा.

हत्या मामले में दो थाना प्रभारी निलंबित

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आगे बताया कि हत्या के इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. तीन लोगों को हत्या के आरोप में पकड़ा गया है, बाकी की तलाश जारी है. सीआईडी ने भी जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पुलिस से बदसलूकी और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसी मामले में लापरवाही के आरोप में घोसवरी थाना प्रभारी मधुसूदन कुमार और भदौर थाना प्रभारी रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है.

बिहार की राजनीति में 'बाहुबली' नेताओं के गढ़ है मोकामा

मोकामा क्षेत्र लंबे समय से बिहार की राजनीति में 'बाहुबली' नेताओं के गढ़ के रूप में जाना जाता है. जिनमें अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह शामिल हैं. इस बार मोकामा सीट पर जेडीयू से अनंत सिंह और राजद से वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) के बीच सीधी टक्कर है. दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

