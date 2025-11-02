हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'देर आए दुरुस्त आए...', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जन सुराज के नेता पीयूष प्रियदर्शी का बयान

'देर आए दुरुस्त आए...', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जन सुराज के नेता पीयूष प्रियदर्शी का बयान

Mokama Murder Case: मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया. जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने देर से हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और जदयू नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अब मोकामा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी.

जन सुराज पार्टी के नेता पीयूष प्रियदर्शी ने एएनआई से फोन पर बातचीत में कहा कि यह अच्छा कदम है, लेकिन काश यह कार्रवाई पहले हुई होती. आज भी वे 50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे थे. जब एफआईआर दर्ज हुई थी, तभी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी. खैर, देर आए दुरुस्त आए. अब सबसे जरूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से करें. यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है.

दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को मोकामा में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए और बाद में गांव से 75 वर्षीय दुलारचंद यादव का शव बरामद किया गया. जांच में पाया गया कि घटना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दौरान हुई और मुख्य आरोपी खुद प्रत्याशी अनंत सिंह हैं. इसी आधार पर अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर व रंजीत राम को गिरफ्तार किया गया है. तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा.

हत्या मामले में दो थाना प्रभारी निलंबित

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने आगे बताया कि हत्या के इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. तीन लोगों को हत्या के आरोप में पकड़ा गया है, बाकी की तलाश जारी है. सीआईडी ने भी जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पुलिस से बदसलूकी और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसी मामले में लापरवाही के आरोप में घोसवरी थाना प्रभारी मधुसूदन कुमार और भदौर थाना प्रभारी रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है.

बिहार की राजनीति में 'बाहुबली' नेताओं के गढ़ है मोकामा

मोकामा क्षेत्र लंबे समय से बिहार की राजनीति में 'बाहुबली' नेताओं के गढ़ के रूप में जाना जाता है. जिनमें अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह शामिल हैं. इस बार मोकामा सीट पर जेडीयू से अनंत सिंह और राजद से वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) के बीच सीधी टक्कर है. दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?

Published at : 02 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Tags :
Bihar Elections Mokama Anant Singh Patna Police JAN Suraaj Dularchand Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan News: 'हमारे पास पक्के सबूत हैं कि भारत...', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया भड़काऊ बयान
'हमारे पास पक्के सबूत हैं कि भारत...', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया भड़काऊ बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan News: 'हमारे पास पक्के सबूत हैं कि भारत...', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया भड़काऊ बयान
'हमारे पास पक्के सबूत हैं कि भारत...', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया भड़काऊ बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ब्यूटी
बार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके
बार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके
ट्रेंडिंग
अमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस- वीडियो वायरल
अमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget