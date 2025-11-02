आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा से JDU उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को देर रात उनके दो साथियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. गिरफ्तारी बेदना गांव से हुई और इसका कारण चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का गंभीर उल्लंघन बताया गया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना के DM डॉ. थियागराजन एस.एम. ने कहा कि इस घटना को प्रशासन ने "बहुत गंभीरता से" लिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइसेंसी हथियार अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे.

VIDEO | PATNA: Mokama JD(U) candidate Anant Kumar Singh has been arrested along with two associates, Manikant Thakur and Ranjit Ram, from Bedna village in connection with a serious election code violation, officials said in a late night press conference.



VIDEO | Barh: JD(U) candidate from Mokama, Anant Kumar Singh, has reportedly been arrested by police and taken to Patna in connection with the murder of gangster-turned-politician Dularchand Yadav.



SSP ने की हत्या के मामले की पुष्टि

पटना के SSP कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से मामले की पूरी जांच कर रहे हैं. SSP ने सबूतों और बयानों का हवाला देते हुए इस घटना से जुड़े एक हत्या के मामले (Murder Case) की भी पुष्टि की.

'जांच के लिए लगाई गई है CID की एक टीम'

उन्होंने कहा, "इस मामले में अनंत सिंह समेत तीन गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे की छापेमारी जारी है." मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए CID की एक टीम भी लगाई गई है. SSP ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मृतक के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं, हालांकि (मौके से) कोई गोली बरामद नहीं हुई है.

SSP शर्मा ने यह भी बताया कि कानून तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में 50 से ज़्यादा CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) जवानों वाले विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं.