IRCTC घोटाला: कोर्ट के फैसले के बाद RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस मामले को…'

बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार को झटका लगा है. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब इन लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा चलेगा. ऐसे में चुनाव के बीच लालू परिवार की टेंशन बढ़ गई है. अब इस पर आरजेडी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "बीजेपी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है. एजेंसी का दुरुपयोग कर लालू परिवार को तंग और तबाह किया जा रहा है. जिस मामले को बंद किया गया था, उसे जबरदस्ती खोलकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

'वोट लूटना चाहती है बीजेपी'

शक्ति यादव ने कहा कि चुनाव सिर पर है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है और किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता में आना चाहती है. बीजेपी वोट लूटना चाहती है. बिहार के लोगों ने मन बनाया है और बिहार में बदलाव की बयार बह रही है. यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है. प्रशासनिक अराजकता वाली सरकार लूट और खसोट का अड्डा बन चुकी है. कई इंजीनियर पर गंभीर आरोप है और सरकार चुप बैठी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला है. न्यायालय का जो भी आदेश आया है हम उन विषयों को गंभीरता से देखेंगे और न्यायालय में लड़ेंगे.

बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है. यह न्याय की जीत है. मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है. उधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा लालू प्रसाद का परिवार जिन पर 420 और 120 का आरोप लगा है वह स्वाभाविक है. लालू प्रसाद ने अपने बड़े भाई मंगरु राय के परिजनों को नौकरी दी और फुलवारी में जमीन लिखवाई. यह स्वाभाविक प्रक्रिया है.