बिहार चुनाव 2025: NDA में सीट शेयरिंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, किसने कर दी साजिश?

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह सीटें दी गई हैं. इतनी सीट मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं. उनकी नाराजगी उनके सोशल मीडिया पोस्ट से झलक रही है. लगातार वे अलग-अलग पोस्ट कर रहे हैं. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) की सुबह उन्होंने अपने पोस्ट में 'साजिश' का जिक्र किया है.

उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, "आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की."

'आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा'

इससे पहले बीते रविवार (12 अक्टूबर, 2025) की रात उन्होंने लिखा था, "प्रिय मित्रों/साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई. मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा. आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे."

इसी पोस्ट में आगे लिखते हैं, "किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं. हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है. आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित. फिर कुछ आने वाला समय बताएगा. फिलहाल इतना ही. सधन्यवाद. आपका, उपेंद्र कुशवाहा."

बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में छह सीटें गई हैं. ये सीट सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी है. कुशवाहा की नाराजगी झलक रही है लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि सब ठीक है. कहीं कोई समस्या नहीं है. कोई नाराज नहीं है.