'नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी JDU से नहीं बल्कि...', ललन सिंह के बयान पर RJD का बड़ा हमला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ललन सिंह के बयान से बिहार NDA में BJP की बड़ी भूमिका के संकेत.

बिहार के लखीसराय जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाये जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि खुद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है और सम्राट ने तय किया है कि वो नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर बिहार का विकास करेंगे.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने खुले मंच से घोषणा कर बता दिया है कि JDU का भविष्य क्या होने वाला है. इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है. इसपर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि JDU कार्यकर्ता बेकार ही नीतीश कुमार के बेटे को नेता बनाने के लिए शोर मचा रहे थे, जबकि JDU का BJP में विलय का पहले ही फैसला हो चुका है.

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क्या कहा ललन सिंह ने?

ललन सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार जी ने जब पद छोड़ने का फैसला किया था तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया. सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ कुर्सी दे दिया." ललन सिंह ने आगे कहा, " सम्राट चौधरी ने भी तय किया है कि नीतीश कुमार ने जो रास्ता बनाया उसी रास्ते पर चलकर विकसित बिहार बनाएंगे." अब ललन सिंह के बयान को राजनीतिक एक्सपर्ट जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष स्तर पर तय की गई बड़ी रणनीतिक हिस्सा मान रहे हैं.

JDU ने नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी का फैसला कर दिया।

JDU के सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं BJP से होगा।



JDU कार्यकर्ता बेकार ही नीतीश कुमार जी के बेटे को नेता बनाने के लिए बेवजह का शोर मचा रहे थे।

भूंजा पार्टी गैंग ने केस से बचने के लिए JDU का BJP में विलय का… pic.twitter.com/JQKuXN29ez — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) May 16, 2026

RJD ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इस बयान के बाद RJD ने ट्वीट कर लिखा, JDU ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का फैसला कर दिया. JDU के सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं BJP से होगा. JDU कार्यकर्ता बेकार ही नीतीश कुमार जी के बेटे को नेता बनाने के लिए बेवजह का शोर मचा रहे थे. भूंजा पार्टी गैंग ने केस से बचने के लिए JDU का BJP में विलय का पहले ही फैसला कर रखा है!"

बता दें कि नीतीश कुमार के बिहार का सीएम पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया था. तब विपक्ष का दावा था कि मुख्यमंत्री चयन बीजेपी का एकतरफा फैसला था और JDU की भूमिका अब पहले जैसे नहीं रह जाएगी. अब ललन सिंह के बयान से ये संकेत माना जा रहा है कि बिहार NDA की भविष्य की राजनीति में बीजेपी की भूमिक बड़ी रहने वाली है.

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