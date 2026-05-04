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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सच पूछिए तो…', बंगाल चुनाव के रुझानों पर JDU नेता ललन सिंह का बड़ा बयान, निशाने पर ममता बनर्जी

'सच पूछिए तो…', बंगाल चुनाव के रुझानों पर JDU नेता ललन सिंह का बड़ा बयान, निशाने पर ममता बनर्जी

West Bengal Election Results: ललन सिंह ने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद अब बंगाल में जनता का शासन स्थापित हुआ है, जहां जनता के हित में काम होगा. अराजक तत्वों का सफाया होगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 05:06 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी की बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है. जेडीयू नेता ने कहा कि सच पूछिए तो बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है. इस चुनाव परिणाम में बंगाल में प्रजातंत्र स्थापित हुआ है. 

ललन सिंह ने कहा, "पहले की वामपंथियों की सरकार को देख लीजिए… फिर ममता बनर्जी की सरकार थी... इन दोनों ने पूरे बंगाल में अराजक तत्वों का राज स्थापित कर दिया था. शासन के नाम पर जो इनके अराजक कार्यकर्ता थे वो आम लोगों को भयभीत करके, उन्हें घरों में सिमटने के लिए मजबूर कर रहे थे. बहुत लंबे समय के बाद अब बंगाल में जनता का शासन स्थापित हुआ है, जहां जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा."

'ममता बनर्जी ने बंगाल को चौपट कर दिया'

ललन सिंह ने कहा कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे ही, प्रजातंत्र का यही मतलब है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने तो बंगाल को चौपट कर दिया था. आपने कभी कल्पना भी की है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री हिंसा के बाद अराजक तत्वों के साथ खड़ा हो जाए? हम सलाम करते हैं बंगाल की जनता को जिन्होंने ये फैसला लिया.

यह भी पढ़ें- बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम

संजय सरावगी बोले- '…आज उस बंगाल में कमल खिला है'

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने चुनावी नतीजों पर कहा, "...जिस बंगाल के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दे दिया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई आज उस बंगाल में कमल खिला है. प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सत-सत अभिनंदन, केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन, बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं और बंगाल की जनता का अभिनंदन. जो सपना देश के लोग देख रहे थे, उस सपने को आज बंगाल के लोगों ने पूरा कर दिया. बहुत-बहुत बधाई..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 May 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Lalan Singh West Bengal Election Results BIHAR NEWS West Bengal Election Results 2026
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