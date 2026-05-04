'सच पूछिए तो…', बंगाल चुनाव के रुझानों पर JDU नेता ललन सिंह का बड़ा बयान, निशाने पर ममता बनर्जी

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी की बढ़त पर प्रतिक्रिया दी है. जेडीयू नेता ने कहा कि सच पूछिए तो बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है. इस चुनाव परिणाम में बंगाल में प्रजातंत्र स्थापित हुआ है.

ललन सिंह ने कहा, "पहले की वामपंथियों की सरकार को देख लीजिए… फिर ममता बनर्जी की सरकार थी... इन दोनों ने पूरे बंगाल में अराजक तत्वों का राज स्थापित कर दिया था. शासन के नाम पर जो इनके अराजक कार्यकर्ता थे वो आम लोगों को भयभीत करके, उन्हें घरों में सिमटने के लिए मजबूर कर रहे थे. बहुत लंबे समय के बाद अब बंगाल में जनता का शासन स्थापित हुआ है, जहां जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा."

'ममता बनर्जी ने बंगाल को चौपट कर दिया'

ललन सिंह ने कहा कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे ही, प्रजातंत्र का यही मतलब है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने तो बंगाल को चौपट कर दिया था. आपने कभी कल्पना भी की है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री हिंसा के बाद अराजक तत्वों के साथ खड़ा हो जाए? हम सलाम करते हैं बंगाल की जनता को जिन्होंने ये फैसला लिया.

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संजय सरावगी बोले- '…आज उस बंगाल में कमल खिला है'

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने चुनावी नतीजों पर कहा, "...जिस बंगाल के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दे दिया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई आज उस बंगाल में कमल खिला है. प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सत-सत अभिनंदन, केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन, बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं और बंगाल की जनता का अभिनंदन. जो सपना देश के लोग देख रहे थे, उस सपने को आज बंगाल के लोगों ने पूरा कर दिया. बहुत-बहुत बधाई..."

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