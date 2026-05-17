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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 40 पार हुआ पारा

बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 40 पार हुआ पारा

Bihar Weather Forecast: मई में बिहार के कुछ जिलों में तीखी धूप और गर्मी का एहसास हो रहा है. हालांकि कई जिलो में बारिश और तेज हवाओं का भी दौर जारी है. तापमान में खासा बदलाव नहीं देखा गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 17 May 2026 08:11 AM (IST)
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बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. खासकर दक्षिण बिहार मे उमस भरी गर्मी से दिन में निकलना मुश्किल हो चुका है. लगातार हो रही बारिश के बाद भी गर्मी से बिहार के लोग आश्चर्यचकित हैं. खासकर दक्षिण बिहार में पटना सहित कई जिलों में के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है तो चार जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान भी दर्ज हो चुके हैं.

मई के महीने में राज्य के कुछ जिलों में तीखी धूप और गर्मी का एहसास हो रहा है. हालांकि कई जिलो में बारिश और तेज हवाओं का भी दौर देखने को मिल रहा है.

बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार

आज रविवार को पटना सहित बिहार के 18 जिलों में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं दी गई है. इन जिलों में का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और कड़ी धूप से उमस गर्मी बरकरार रहेगी. इनमें पटना, जहानाबाद, गया,नालंदा,शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, बांका, खगड़िया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जिला शामिल है. इन जिलों के लोगों को आज भी भीषण गर्मी झेलना पड़ सकता है और 38 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना है.

हालांकि आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके की कुल बीस जिलों मे हल्की वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.इनमे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया तो दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिला शामिल है.इन जिलों के कुछ हिस्सों में वज्रपात और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

तापमान में नहीं दिखेगा बदलाव

इसके अलावा, इन जिलों में कुछ जगहों पर 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है. लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना भी नहीं दिख रही है. इनमें  भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद बक्सर, अरबल, भोजपुर तो वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले में तापमान में बढ़ोतरी के भी आसार हैं. कई जिलों मे वर्षा के साथ-साथ तापमान में भी कोई विशेष बदलाव नहीं रहेंगे और गर्मी बरकरार रहेगी. 

 बीते शनिवार को राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान में ज्यादा बृद्धि रही. राजधानी पटना में 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 39.1 डिग्री तापमान रहा. वहीं 20 दिनों बाद राज्य के चार जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान भी दर्ज किए गए. सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 42.6 डिग्री तापमान रहा तो भभुआ में 42.2 डिग्री तापमान दर्ज की गई.  

अब तक कैसा रहा बिहार का मौसम?

वहीं, बक्सर में 41.6 तो शेखपुरा में 40.2 डिग्री सेल्सियय तापमान किया गया. शनिवार को अधिकांश जिलों में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी रही. हालांकि किशनगंज में 18 तो पश्चिम चंपारण में 15.4 मिलिमीटर के साथ मध्यम स्तर की बारिश हुई. इसके अलावा अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण जिले में भी हल्की वर्षा दर्ज हुई.

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Published at : 17 May 2026 08:11 AM (IST)
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