मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार

गुजरात के मोरबी से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जो किसी का भी दिल झकझोर दे. मोरबी में एक शख्स अपने मकान मालिक को किराया देने में असमर्थ था, तो उसने पैसों के बदले मकान मालिक को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी बेच दी! मकान मालिक ने महिला और नाबालिक लड़की का कई बार रेप किया.

इस जघन्य वारदात का खुलासा तब हुआ जब शख्स की सास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी पति, मकान मालिक और एक अन्य शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.

पिता ने खुद दी बेटी से रेप की अनुमति!

बताया जा रहा है कि आरोपी मकान मालिक ने अलग-अलग जगहों पर नाबालिग के साथ रेप किया. वह बच्ची को ले गया और टंकारा में भी रेप किया. हैरानी की बात यह है कि बच्ची के पिता ने ही मकान मालिक को दरिंदगी की अनुमति दी थी. उसके साथ उसका एक रिश्तेदार भी इस वारदात में शामिल है. फिलहाल, मोरबी ए डिवीजन पुलिस ने शिकायत दर्ज आगे की जांच शुरू कर दी है.

2000 रुपये में लिया था किराये का कमरा

आरोपी की सास ने पुलिस में जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक परिवार 6 महीने से मोरबी में रह रहा था. यहां उन्होंने 2000 रुपये प्रति माह के किराये पर कमरा लिया हुआ था. आरोपी पति का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते वह किराया देने में देरी कर रहा था. समय के साथ किराया बढ़ता चला गया. जब पति मकान मालिक को पैसे नहीं दे पाया तो उसने अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी से रेप की इजाजत दे दी.

पुलिस ने यह जानकारी दी है कि आरोपी मकान मालिक और एक रिश्तेदार लगातार दोनों का रेप करते रहे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. 55 साल के आरोपी मकान मालिक को अरेस्ट कर उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया है, जिसके बाद पूछताछ के लिए उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया है.