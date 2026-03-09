हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ललन सिंह बोले, 'सदन किसी की मर्जी...'

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ललन सिंह बोले, 'सदन किसी की मर्जी...'

Lalan Singh News: केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी विषय पर बहस करने की कभी नहीं रहती है. वो हमेशा सदन को बाधित करना चाहते हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

संसद बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि सदन किसी की मर्जी के अनुसार नहीं चलता है. ऐसा कहीं होता है? सदन लोकतंत्र के स्थापित नियमों के मुताबिक चलता है. आपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया, वो पंद्रह दिन का समय पूरा हो गया. अब सदन सबसे पहले आपके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और आपको उसमें भाग लेना चाहिए लेकिन आप भाग रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, "विपक्ष की यही हालत है. वे खुद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं. यही उनका रवैया है. उनकी रूचि किसी विषय पर बहस करने की कभी नहीं रहती है.'' 

विपक्ष की मंशा सदन को बाधित करने की रहती है- ललन सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''विपक्ष की एकमात्र मंशा सदन को बाधित करने और उसमें बाधा डालने की रहती है. यही उनका संपूर्ण कार्यशैली है. वे इसी तरह लोकतंत्र चलाना चाहते हैं. सदन जो है वो लोकतंत्र पर बहस करने की जगह है, मुद्दों पर बहस करने की जगह है, जहां मुद्दों पर बहस होती है तो पूरा देश देखता है. जो संसद में जीतकर आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावना व्यक्त करने के लिए आते हैं."

गोल पोस्ट चेंज कर भागना चाहता है विपक्ष- जायसवाल

वहीं, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "पार्लियामेंट में किसी भी एजेंडा को लेने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी जरूरी है. लोकसभा की ये परंपरा है कि पहले स्पीकर का चुनाव होता है फिर लोकसभा शुरू होती है. आपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, इसलिए पहले इस पर बहस होगी. आप जान रहे हैं कि 350 से अधिक वोटों से हार जाएंगे, इसलिए आप गोल पोस्ट चेंज करके भागना चाहते हैं, तो कहिए कि हमें अध्यक्ष पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर अध्यक्ष आएंगे और उसके बाद आप जो भी एजेंडा लाने चाहते हैं उसे लाएं."

रामदास अठावले ने क्या कहा?

उधर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "विपक्ष को दोनों सदनों में अशांति फैलाने की आदत है. वे काम नहीं करना चाहते. आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका-इजराइल बनाम ईरान संघर्ष पर चर्चा का प्रस्ताव रखा. इस संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट है, हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और शांति चाहते हैं."

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 09 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Om Birla Lalan Singh BIHAR NEWS Parliament Budget Session 2026
