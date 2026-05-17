'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक

साल 1996 में शादाब लीड एक्टर के रूप में फिल्म राजा की आएगी बारात से डेब्यू किया. इसी फिल्म से रानी मुखर्जी ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म में दोनों की जोड़ी को नया और फ्रेश माना गया था.