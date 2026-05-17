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'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
Shadaab Khan Career: अमजद खान के बेटे शादाब खान ने चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी. रानी मुखर्जी के साथ फिल्म डेब्यू करने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली.
बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर विलेन 'गब्बर सिंह' का किरदार निभा चुके अमजद खान आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने जब बड़े पर्दे पर कदम रखा, तो उनके पहले हीरो खूंखार विलेन गब्बर सिंह के बेटे शादाब खान थे. हालांकि 8 फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा, जिससे उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की. साथ ही शादाब खान अक्सर चर्चा में रहते हैं और अपने पिता से जुड़े कई किस्से सुनाते रहते हैं. तो आइए शादाब खान की पहले और अब की तस्वीरों और उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 17 May 2026 09:15 AM (IST)
Tags :Shadaab Khan
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