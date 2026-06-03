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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर ने बदल दिया गोलीबारी वाला बयान? बोले- 'उस समय इतना माहौल था कि समझ नहीं आया'

खान सर ने बदल दिया गोलीबारी वाला बयान? बोले- 'उस समय इतना माहौल था कि समझ नहीं आया'

Khan Sir Coaching Center: खान सर का कहना था कि देर रात कोचिंग सेंटर पर कई राउंड गोलियां चलाई गई थीं. हालांकि, अब उन्होंने कहा है कि रात में ऐसा माहौल था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था.

By : आर्यन आनंद | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 03 Jun 2026 09:39 AM (IST)
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बिहार के पटना में फेमस टीचर और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर पर मंगलवार (2 जून) की देर रात हमला किया गया था. यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. रात में ही खान सर ने यह दावा किया था कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं. हालांकि, अब खान सर ने अपना यह बयान वापस ले लिया है. उनका कहना है कि रात में ऐसा माहौल था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो गार्ड ने कहा वह मान लिया.

दरअसल, खान सर ने कल देर रात जो बयान दिया था उसके मुताबिक, रात के 10.00 बज रहे थे और ऑनलाइन बैच चल रहे थे. उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड को इतना मारा गया कि उसका सिर फोड़ दिया. हमलावर बोल रहे थे कि 2 दिन के अंदर कोचिंग को उड़ा देंगे. खान सर का कहना था कि वह यहां बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं. ऐसा हमला करना बचकाना हरकत है. गार्ड स्पष्ट बोल रहा था कि दूसरी कोचिंग वाले लोग ही हमला करने आए थे. CCTV में सभी का चेहरा नजर आया है और नामजद FIR कराई गई है. 

'शिक्षक के भेष में व्यापारी घुस गए हैं'- खान सर

खान सर ने दावा किया था कि कोचिंग सेंटर में बम भी चलाया गया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी. उन्होंने अन्य कोचिंग सेंटर्स के संचालकों पर हमला बोलते हुए कहा था कि शिक्षक के भेष में यहां व्यापारी घुसे रहते हैं. हालांकि, बाद में पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों के पहुंचने के बाद खान सर ने गोलीबारी वाला बयान बदल दिया था. उन्होंने कहा था कि उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि कुछ समझ नहीं आया. पुलिस से अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

'गार्ड को घसीटकर मारा गया'- खान सर

खान सर ने बताया कि गार्ड को घसीटकर ले जाकर मारा गया. पता नहीं टारगेट कौन था, बीच में गार्ड मिला तो उसे मार दिया. गार्ड को इतनी चोट लगी है कि वो अभी कुछ बताने कि स्थिति में नहीं है. अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि गार्ड ठीक हो जाए." वहीं, खान सर ने यह भी काह कि हमारी कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए और इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं लेकिन हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है. यहां पुलिस-प्रशासन ने सजगता दिखाई है. सभी अधिकारी यहां देर रात तक मौजूद थे. पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दी जाए. किसी को भी आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए. यहां सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए हम आवेदन जरूर देंगे.

स्टूडेंट्स से खान सर की अपील

ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर देर रात हमले के बाद सुबह से ही के वहां छात्रों की भारी भीड़ लगी हुई है. इसको देखते हुए खान सर ने छात्रों से अपील की है कि पुलिस को जांच करने दें और सड़क खाली कर दें. पुलिस पूरा सहयोग कर रही है इसलिए स्टूडेंट्स से अपील है कि अपने घर और हॉस्टल लौट जाएं. कोचिंग कुछ दिन के लिए बंद रहेगी. 

खान सर का सीएम सम्राट चौधरी से अनुरोध

खान सर ने कहा कि एक वक्त के लिए लग था कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो क्या होगा, लेकिन अभी तक जैसी पुलिस ने सुरक्षा दी है और अनुसंधान किया है और पुलिस की एक से दो कंपनियां तैनात की हैं. हमें भरोसा है कि सीएम सम्राट चौधरी यहां सुरक्षा मुहैया कारएंगे और इस घटना की जांच उच्च अधिकारियों से कराएंगे. 

क्या सेंटर पर गोली चली थी? पत्रकारों के इस सवाल पर खना सर ने कहा कि हम लोग यहां लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं बैठते थे. पुलिस जांच कर रही है. हमारे गार्ड को घसीट कर बहुत मारा गया है. जब वो सही होगा तो बताएगा. 

'शिक्षा का अधिकार केवल अमीर को नहीं'- खान सर

खान सर का कहना है कि कोचिंग सेंटर पर हमला कर बच्चों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाएगा. कोई भी कोचिंग वाला ऐसा करता है, क्या कोई सोच सकता है? पर हम लोग कम पैसे में ही पढ़ाएंगे. क्या शिक्षा का हक केवल अमीर का है?

खान सर ने यह भी कहा कि आज कोई क्लास नहीं है. हमारी और पुलिस की प्राथमिकता है बच्चों की सुरक्षा पहले की जाए. जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर मारे गए थे वो किसी को भी लगता तो बचता नहीं. हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है पर हम बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी होगा सुनिश्चित करेंगे.

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Published at : 03 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Patna News Khan Sir BIHAR NEWS
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