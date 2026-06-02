पटना: खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गार्ड को भी पीटा, '2 दिन में कोचिंग उड़ाने की धमकी'

पटना में खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है. पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान सर कोचिंग है. दो कोचिंग सेंटर में विवाद को लेकर फायरिंग की खबर है. पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है. मौके पर 5 से 6 राउंड फायरिंग होने की सूचना है. सड़क किनारे लगे खान सर के पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग दहशत में आ गए. पुलिस ने आस-पास के फूटपाथ के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है.

मुसल्लहपुर हाट इलाके में कई कोचिंग सेंटर

पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका अलग-अलग कोचिंग सेंटर के लिए मशहूर है. यहां कई कोचिंग सेंटर्स हैं और छात्रों के कई हॉस्टल हैं. प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

दो दिन के अंदर कोचिंग उढ़ा देंगे- खान सर का बयान

घटना पर खान सर का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "कुछ असामाजिक तत्व आए और कहे कि दो दिन के अंदर कोचिंग उड़ा देंगे. गार्ड को मारकर लहुलूहान कर दिया और वो एडमिट है. एक दो कोचिंग वाले यहां पर असामाजिक तत्व हैं."

Patna, Bihar: Educator Khan Sir says, "... All of us were tired of respecting the children. Some uncivilized people came... And they beat up the guard so badly that he is admitted in the hospital. Now see what is happening here. After that we will see here. But these are all very… pic.twitter.com/wOUCwWCXfY — IANS (@ians_india) June 2, 2026

बगल की कोचिंग वाले पर खान सर ने लगाया आरोप

खान सर से जब घटना के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, "कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? मेन बात ये है कि इतनी कम फीस में इतने लोगों को न पढ़ाया जाए. प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए. गरीब को भी यहां पढ़ने का अधिकार है. हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो इस तरह के असामाजिक तत्व दबाने की सोचते हैं. पूरा ऑफिस तोड़ दिया...बगल की कोचिंग वाले हैं.

SSP कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा?

SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "यहां पर कुछ मारपीट की घटना हुई है. यहां पर जो द्वार बनाया गया था उसको तोड़ फोड़ किया गया है. अभी फुटेज की जांच की जा रही है. एक गार्ड हैं, उनको काफी चोट लगी है. अभी वो इलाजरत है. बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है. लोगों की पहचान की जाएगी और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी."

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