बिहार के पटना में स्थित खान सर कोचिंग सेंटर पर मंगलवार (2 जून) को अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आई. बताया गया कि सेंटर पर करीब 10-12 राउंड गोलियां चलाई गई हैं. इस वारदात के बाद कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस दौरान खान सर ने पड़ोसी कोचिंग सेंटर संचालकों पर फायरिंग करवाने के आरोप लगाए हैं.

खान सर ने आरोप लगाया कि वारदात को अंजाम बगल के कोचिंग वालों ने दिलाया है. खान सर ने कहा कि बगल के कोचिंग वालों को मेरे कम फीस लेने से परेशानी है. हमें इतने शानदार नतीजे क्यों मिल रहे हैं? इससे भी उन लोगों को परेशानी है. उन्होंने मेरे कोचिंग को दो दिनों के अंदर उड़ाने की धमकी दी थी. हलांकि इस तरह की बात सामने आ रही है कि खान सर और एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के संचालक के बीच वर्चस्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

खान सर के कोचिंग सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा

वहीं, खान सर की कोचिंग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कई पुलिसकर्मियों को बिल्डिंग के बाहर तैनात किया गया है. फिलहाल घटना में कौन लोग थे? इस तरह की घटना क्यों हुई? इसकी असल वजह क्या है? इन सबकी जांच पुलिस कर रही है. पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में लगे आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मंगलवार (2 जून) की रात करीब 10:55 पर पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग परिसर के अंदर कुछ लोगों ने घुसकर मारपीट भी की है. 10 से 12 लोग कोचिंग सेंटर पर पहुंचे थे. उनके द्वारा ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी. साथ ही खान सर के बैनर पोस्टर भी फाड़े गए और ईंट पत्थर चलाए गए हैं.

पटना: खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गार्ड को भी पीटा, '2 दिन में कोचिंग उड़ाने की धमकी'

हमले में घायल हुआ सिक्योरिटी गार्ड

हमले में ड्यूटी पर खान सर की कोचिंग में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया है. जिसका इलाज चल रहा है. हमले के बाद आरोपी वहां से निकल गए. यह पूरी घटना पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में हुई है, जहां खान सर का कोचिंग संस्थान स्थित है. पुलिस की टीम रात 11:15 मिनट पर घटना स्थल पर पहुंच गई थी व जांच में जुट गई है. घटना के बाद खान सर करीब 11 बजकर 35 मिनट पर कोचिंग पहुंचे.

मामले पर क्या बोलीं एसपी?

वहीं इस मामले पर एसपी दीक्षा कुमारी ने कहा कि पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था. 10-12 की संख्या में लोग पहुंचे थे. गोली चलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. एसपी ने बताया कि इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. हमले के पीछे कौन लोग थे इसकी जांच चल रही है.

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