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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी पर विवादित पोस्ट करना पड़ा भारी, RJD समेत 10 एक्स हैंडल्स को नोटिस

सम्राट चौधरी पर विवादित पोस्ट करना पड़ा भारी, RJD समेत 10 एक्स हैंडल्स को नोटिस

Bihar News In Hindi: CCSU ने एक्स के माध्यम से आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत विवादित कंटेट हटाने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:41 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेट पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 10 हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस जारी किया है. इनमें राजद का एक्स हैंडल अकाउंट भी शामिल है. CCSU ने एक्स के माध्यम से आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत विवादित कंटेट हटाने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

CCSU ने एक्स को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में संबंधित दस एक्स हैंडल के पोस्ट का लिंक शेयर करते हुए इसे तत्काल हटाने को कहा गया है. इसके साथ ही इससे जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा संबंधित अकाउंट संचालकों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है.

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सीसीएसयू ने नोटिस में क्या कहा?

सीसीएसयू ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर पोस्ट की गई यह सामग्री आपत्तिजनक और भ्रामक है. यह जनमानस को गुमराह कर सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं.

नोटिस में तत्काल पोस्ट हटाने, अपलोडर के नाम, आईपी एड्रेस, ई-मेल, फोन नंबर, जीपीएस लोकेशन, लॉग-इन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा है. साथ ही सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है. सीसीएसयू ने निर्धारित समय के अंदर कार्रवाई की चेतावनी दी है. 

आरजेडी ने उठाए सवाल

सीसीएसयू के नोटिस से सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस पर RJD ने सवाल उठा दिए हैं. आरजेडी ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, "अब देश में यही लोकतंत्र बच गया है कि बिहार विपक्ष को नियंत्रित करेगी? जनता की आवाज़ का 'fake encounter' करेगी? आगे लिखा, "सम्राट चौधरी के नाम में सम्राट है तो स्वयं को बिहार का सम्राट समझने लगे हैं? अगर आलोचना सहन नहीं होती तो अपने बारे में सच सुनना स्वीकार नहीं तो राजनीति छोड़ दें.

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Published at : 17 Jul 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS PATNA NEWS
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